El Rey Carlos III despojó al príncipe Andrés de sus títulos y lo desalojó de la residencia

Los vínculos de Andrés con el pederasta y financista Jeffrey Epstein siguen generando controversia. Si bien él niega las acusaciones, el Palacio de Buckingham considera que ha habido "graves errores de juicio".

El príncipe Andrés parasá a llamarse Andrés Mountbatten-Windsor.

El rey Carlos III inició un proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y las distinciones del príncipe Andrés, quien ahora se llamará Andrés Mountbatten-Windsor, según informó el palacio. Andrés, de 65 años, no se opuso al proceso.

Andrés deberá abandonar su residencia en Royal Lodge, en Windsor, tras haber recibido una notificación formal para rescindir el contrato de arrendamiento, según la notificación oficial.

“Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato de arrendamiento y deberá trasladarse a un alojamiento privado alternativo. Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él continúa negando las acusaciones en su contra. Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”, especifica la nota del Palacio de Windsor.

Según informó la BBC, Andrés se mudará a una propiedad en la finca privada de Sandringham en Norfolk, que será financiada privadamente por su hermano, el rey. Su ex esposa, Sarah Ferguson, también se mudará de Royal Lodge y resolverá sus propios asuntos de vivienda.

El traslado se realizará tan pronto como sea posible y, según se entiende, Andrew recibirá una provisión privada adecuada del rey, mientras que cualquier otra fuente de ingresos será asunto del ex duque de York.

El rey Carlos III contó con el apoyo del príncipe de Gales, Guillermo, en la decisión. Factores privados, incluido el bienestar social, han sido fundamentales en las deliberaciones para tomar esta medida, según The Guardian.

El líder de los liberaldemócratas, Ed Davey, declaró: “El rey tiene toda la razón al despojar al príncipe Andrés tanto de sus títulos como de su residencia en el Royal Lodge. Es evidente que la posición de Andrés se había vuelto totalmente insostenible, tras haber deshonrado su cargo y avergonzado al país".

“Este es un paso importante para reconstruir la confianza en nuestras instituciones y poner fin a toda esta lamentable saga”, dijo.

Andrés había anunciado el 17 de octubre que renunciaba a sus títulos nobiliarios, incluido el de duque de York, pero no a su condición de príncipe, a raíz de las acusaciones que lo vinculan con Epstein, el difunto financiero neoyorquino condenado por delitos sexuales que involucraban a menores.

“Hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública”, dijo Andrés en un comunicado difundido en esa ocasión

“Por ende, dejaré de usar los títulos y honores que se me han conferido. Como lo he dicho anteriormente, de manera tajante niego las acusaciones en mi contra”, agregó.

