Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de mayo

El dólar minorista opera este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras cortar una racha de dos jornadas consecutivas a la baja.

El dólar oficial atraviesa con estabilidad la primera mitad del año.

El dólar minorista cotiza este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación , tras haber trepado $10 en la rueda del miércoles , con lo que cortó la racha de dos jornadas consecutivas a la baja. El segmento mayorista también se recupera y se mueve en verde ante la alta demanda.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó vencimientos y captó u$s300 millones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer este jueves el dato de la inflación de abril . En la Ciudad de Buenos Aires, generalmente tomada como referencia, fue del 2,5%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s42 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este martes adquirió divisas por u$s70 millones, en su 85ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.687 millones en el año, de los cuales u$s536 millones corresponden a este mes de mayo.

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.392.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.480,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,79.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.403,5 para la compra y $1.404 para la venta.