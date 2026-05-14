14 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de mayo

El dólar minorista opera este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras cortar una racha de dos jornadas consecutivas a la baja.

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El dólar oficial atraviesa con estabilidad la primera mitad del año.

El dólar oficial atraviesa con estabilidad la primera mitad del año.

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El dólar minorista cotiza este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras haber trepado $10 en la rueda del miércoles, con lo que cortó la racha de dos jornadas consecutivas a la baja. El segmento mayorista también se recupera y se mueve en verde ante la alta demanda.

El equipo económico de Luis Caputo rolleó todos los vencimientos y obtuvo dólares.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer este jueves el dato de la inflación de abril. En la Ciudad de Buenos Aires, generalmente tomada como referencia, fue del 2,5%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s42 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este martes adquirió divisas por u$s70 millones, en su 85ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.687 millones en el año, de los cuales u$s536 millones corresponden a este mes de mayo.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mueve sin sobresaltos.

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.392.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.480,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,79.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.403,5 para la compra y $1.404 para la venta.

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