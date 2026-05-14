15 de mayo de 2026 Inicio
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Sueño cumplido: el barbero de 14 años le cortó el pelo a Julián Álvarez

Tras hacerse viral en redes sociales, Gael Bajo logró viajar a España para atender al delantero del Atlético de Madrid, quien lo recibió con un gesto de grandeza que conmovió a todos.

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Gael y Julián

Gael y Julián, juntos en Madrid.

Gael Bajo, un adolescente de 14 años nacido en San Juan, se convirtió en tendencia nacional tras cumplir un sueño que parecía inalcanzable: viajar a España para cortarle el pelo a su ídolo, Julián Álvarez. La historia, que nació de un simple deseo expresado en redes sociales, se dio en Madrid, donde el joven barbero pudo finalmente atender al delantero del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina.

La Araña le cumplirá el sueño a Gael, barbero de 14 años.
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El precoz barbero, quien actualmente vive en San Miguel y cursa el tercer año del colegio secundario, mostró una personalidad emprendedora desde los 6 años, cuando ya ahorraba dinero con el objetivo de progresar siendo joven. Así, montó su propia peluquería en su casa, donde trabaja intensamente los fines de semana realizando más de una docena de cortes, actividad que combina con sus estudios en el colegio Monseñor Terrero y la práctica de taekwondo.

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El salto a la fama se produjo cuando Gael participó en un video junto al creador de contenido Nachanno, donde confesó que su sueño era ser el peluquero de Julián Álvarez. El video se viralizó de tal manera que llegó al propio futbolista, quien inicialmente respondió: "Cuando vaya para Argentina le metemos". La emoción fue total para el joven sanjuanino, quien relató que se enteró de la respuesta de su ídolo a través de una notificación de Instagram mientras estaba en clase de matemática, lo que provocó gritos y llanto de alegría en medio del aula.

julian alvarez tuit

A pesar de la promesa inicial de verse en Argentina, los compromisos deportivos de Álvarez en Europa adelantaron los planes: Gael fue invitado a Madrid para concretar el encuentro. Gracias al apoyo de sponsors y de su entorno, el joven barbero cruzó el océano apenas 23 días después de que su sueño se hiciera viral.

Como broche de oro, la Araña tuvo un gesto de grandeza al regalarle a Gael una camiseta del Atlético de Madrid autografiada. La reacción de la familia del menor fue de pura emoción, subrayando la humildad del delantero cordobés al tomarse el tiempo para cumplir el deseo de un fanático tan joven.

julian alvarez barbero 1

Mirá el testimonio de Gael, el barbero de 14 años que cumplió su sueño

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