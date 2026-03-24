Estados Unidos le envió a Irán una propuesta de 15 puntos para un alto el fuego por 30 días

Los asesores de Donald Trump elaboraron un plan para alcanzar un acuerdo con el país persa, en el marco de la escalada militar en Medio Oriente.

Estados Unidos le entregó a Irán un plan de 15 puntos para un acuerdo de alto al fuego , en el marco del conflicto entre ambos países que se profundizó con la ofensiva de la nación norteamericana en conjunto con Israel el 28 de febrero, por la cual murió el líder persa, Ali Khamenei.

Según consignó el Canal 12 de Israel, la propuesta fue girada por un grupo de asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , e incluye una iniciativa para suspender inmediatamente las hostilidades por 30 días. Ahora, se espera la respuesta del Gobierno de Irán.

En este marco, el medio mencionado expuso que el plan exige que Teherán desmantele sus capacidades nucleares , cese el enriquecimiento de uranio y se comprometa permanentemente a no buscar armas nucleares. También estaría obligado a poner fin a la financiación y el armamento de grupos aliados en la región, además de garantizar que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto.

A cambio, Washington ofrece el levantamiento total de las sanciones, asistencia para el desarrollo de un proyecto de energía nuclear civil en Bushehr, al sur de Irán, donde se encuentra la central nuclear del mismo nombre, y la eliminación de la amenaza del mecanismo de restablecimiento que permite la reimposición de las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Irán, previamente levantadas.

En tanto, pese a que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , no se refirió a la propuesta, el lunes había reconocido un posible acuerdo diplomático con Teherán.

Donald Trump aseguró que Irán le dio "un gran regalo" a Estados Unidos relacionado con el gas y el petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la República Islámica de Irán "quiere un acuerdo" y que le ofreció "un regalo" sobre petróleo y gas. Además, dijo que el gobierno asiático se comprometió a no fabricar armas nucleares, una exigencia clave de Washington para frenar la campaña militar en Medio Oriente.

Las declaraciones de Trump fueron realizadas en un evento en la Casa Blanca y un día después de que anunciara durante el lunes que había comenzado negociaciones con Irán, a partir de una publicación en la red social Truth. Ante esta situación, el mercado reaccionó rápidamente y el petróleo cayó a u$s85 por cada barril, un precio cercano al que se encontraba antes de iniciarse la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, la República Islámica negó las conversaciones de paz y el costo del crudo volvió a dispararse en torno a los u$s107.

Según varios funcionarios de la Casa Blanca, el diálogo para terminar la guerra se está llevando adelante por medio de canales indirectos a través de mediadores de Pakistán, Egipto y Turquia. De todos modos, el régimen teocrático no solo que continuó negando estas conversaciones, sino que también mantiene su intransigencia en abandonar su desarrollo nuclear.

"Estamos teniendo un éxito tremendo. Tuvimos uno en Venezuela. Ahora tengo uno en Irán”, dijo Trump durante un evento en la Casa Blanca. “No les queda marina. No les queda fuerza aérea. No les queda equipo antiaéreo, ni radar, ni líderes. Los líderes se han ido. Nadie sabe con quién hablar, pero en realidad estamos hablando con las personas adecuadas, y quieren cerrar un trato”, aseguró.