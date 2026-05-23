23 de mayo de 2026 Inicio
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Alerta en Washington: reportan disparos cerca de la Casa Blanca

Periodistas que se encontraban trabajando en las inmediaciones del edificio escucharon entre 20 y 30 detonaciones. La Policía cerró la zona mientras intenta determinar su origen y si se trata de una amenaza de seguridad. Medios confirmaron que el atacante fue abatido.

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Alerta en Washington: reportan disparos cerca de la Casa Blanca
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Según reportaron periodistas de CNN, se escucharon disparos cerca en Washington. En el piso de c5n el periodista Gabriel Micho, mencionaba que estos disparos se produjeron mientras Donald Trump se encontraba en el despacho oval trabajando en el acuerdo de paz con Irán.

El Presidente de EEU generó revuelo por una publicación con la frase Hola, Groenlandia. 
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Según relataron medios internacionales, el episodio ocurrió mientras reporteros realizaban una cobertura desde el North Lawn. Tras las detonaciones, agentes del Servicio Secreto ordenaron a los periodistas abandonar el área y refugiarse en la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca.

Minutos después, la periodista Selina Wang relató en sus redes sociales que se encontraba grabando un video con su celular cuando comenzaron a escucharse múltiples detonaciones. “Sonaban como decenas de disparos”, describió. Además, explicó que el personal de seguridad les ordenó ingresar rápidamente al interior del edificio para resguardarse.

Periodistas de la agencia AFP, informaron que agentes de policía y distintas fuerzas de seguridad fueron movilizados hacia la zona cercana a la residencia oficial, y como parte del operativo de seguridad, las autoridades están en los accesos y efectivos de la Guardia Nacional bloquearon el ingreso al área

Medios internacionales confirmaron que el servicio secreto logró abatir al atacante que disparo por fuera del perímetro. Asimismo, hay dos personas heridas, tras enfrentamientos con agentes del servicio secreto cerca de la Casa Blanca.

Noticia en desarrollo.-

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