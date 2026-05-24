Lamine Yamal en pareja: con quién está saliendo y cómo la presentó

El joven jugador del FC Barcelona presentó de forma pública a su nuevo vínculo: se trata de una influencer española de 21 años, junto a la que asistió a una gala importante para su carrera.

Yamal apareció con una nueva mujer y se viralizó en las redes sociales.

Después de varias semanas de rumores y especulaciones en redes sociales, Lamine Yamal confirmó su nueva relación sentimental junto a la influencer española Inés García. La pareja hizo su primera aparición pública este miércoles 20 de mayo durante una cena organizada por el FC Barcelona en Castelldefels para celebrar la obtención de La Liga.

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Lejos de intentar mantener el vínculo en privado , ambos decidieron mostrarse juntos ante las cámaras y dejaron en evidencia la buena relación que atraviesan. La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales y terminó instalándose entre los temas más comentados vinculados al futbolista .

La llegada de Lamine Yamal e Inés García al evento fue uno de los momentos más observados de la noche. Los dos arribaron en una camioneta oscura y el jugador bajó primero para ayudar a la influencer a descender del vehículo antes de caminar juntos hacia la entrada del lugar donde se realizó la celebración.

El futbolista eligió un look total black compuesto por una campera biker y pantalón de vestir, mientras que ella apareció con un vestido ajustado del mismo tono y escote en la espalda. La complicidad entre ambos quedó reflejada en las imágenes difundidas por medios españoles y cuentas dedicadas al mundo del espectáculo y el deporte.

Lamine Yamal e Inés García en la gala del FC Barcelona Lamine Yamal e Inés García posaron juntos por primera vez en un evento del Barcelona.

Inés García, de 21 años, es una influencer con fuerte presencia en redes sociales. En Instagram supera los 139 mil seguidores, donde comparte publicaciones relacionadas con moda y lifestyle. Además, en TikTok acumula más de medio millón de seguidores gracias a videos de tendencias y estilismos. También integra In Management, la agencia de influencers creada por Dulceida.

En medio de los rumores sobre el romance, García debió salir a responder algunas críticas que circularon en redes, donde la acusaban de haber terminado una relación anterior para comenzar su historia con Yamal. La influencer negó esas versiones y aseguró que los comentarios no tenían fundamento.

Inés García influencer española Ig @ineesgaarcia.

Antes de este vínculo, el delantero del Barcelona había estado en pareja con Nicki Nicole. Ambos confirmaron su separación a comienzos de noviembre de 2025, luego de una relación breve que duró alrededor de cuatro meses y que, según aclararon en ese momento, terminó sin conflictos ni problemas mayores.