Festejo y escándalo: se filtró la foto de los jugadores de Talleres antes de un polémico positivo en alcoholemia

Un control de alcoholemia positivo días antes de un partido decisivo y una foto que causó indignación en la hinchada y dirigencia de la T.

Talleres cayó eliminado ante su rival de toda la vida en los playoffs del Campeonato Argentino. El partido tuvo lugar el 9 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes y terminó con victoria 1-0 para el conjunto Pirata.

El delantero colombiano Diego Valoyes fue titular en el encuentro y salió reemplazado de manera temprana, apenas comenzó el segundo tiempo. Dos días antes , durante la madrugada, el jugador fue parado por un operativo rutinario de tránsito y se tuvo que someter a un control de alcoholemia. El resultado fue de 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre , valor que supera el límite legal establecido en la provincia. Tras el operativo de rigor, cambiaron de conductor y el futbolista pudo continuar en el vehículo.

Días después del partido salió a la luz una foto de varios jugadores del plantel en un festejo privado . Se trataba del cumpleaños número 25 de Bruno Barticciotto, jugador del equipo. Esto causó mucho enojo en todo el pueblo Tallarín ya que fue en la previa del partido más trascendental del semestre .

Desde la directiva de la T se decidió sancionar de manera disciplinaria y económica al colombiano. La medida se fundamentó en el estricto reglamento interno que rige para los futbolistas profesionales del club. La norma exige a sus integrantes mantener hábitos acordes a la alta competencia. Entre las prohibiciones explícitas figuran el consumo excesivo de alcohol y la permanencia en lugares públicos o fiestas después de las 00:30.

Cómo fue la imagen filtrada en la celebración que habían tenido los jugadores de Talleres

Solo unos días después de perder el clásico ante Belgrano y quedar eliminado del Torneo Apertura, salió a la luz una foto de un festejo previo a la concentración del partido. Fue en la celebración de cumpleaños del chileno Bruno Barticciotto. En ella aparecieron muchos de los jugadores del plantel que a los pocos días fueron titulares en el duelo decisivo. La imagen aumentó la bronca de los hinchas, que ya se encontraban enojados por la eliminación del equipo.

Fiesta Talleres La foto filtrada días despues de la derrota en el clásico cordobes

Posterior al festejo, el colombiano Diego Valoyes dio positivo en alcoholemia en un control de rutina realizado por la policía de tránsito de Córdoba. Pese a jugar de titular contra Belgrano fue sancionado disciplinaria y económicamente, puesto que las normas internas del club establecen que sus integrantes deben mantener hábitos acordes a la alta competencia. Tienen prohibido el consumo excesivo de alcohol y la permanencia en lugares públicos o fiestas después de las 00:30.