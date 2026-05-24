Javier Milei encabezará el Tedeum del 25 de mayo, al que Victoria Villarruel no fue invitada

El Presidente estará este lunes en la misa que brindará el arzobispo de Buenos Aires, con motivo del 25 de mayo. El Gabinete al completo acompañará al mandatario en medio de las críticas de la Iglesia, las tensiones internas, y la ausencia planificada de la vicepresidenta, que no fue invitada por el Gobierno.

Villarruel y Milei, durante el Tedeum del 25 de mayo e 2025, en el que no se saludaron.

El presidente Javier Milei participará del Tedeum del 25 de mayo que se celebrará este lunes a las 10, con motivo del feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El mandatario se presentará acompañado por su Gabinete completo, que se dispondrá a escuchar la oración que brindará el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

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Además de los ministros se espera la presencia del asesor Santiago Caputo y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre quienes estarán puestas todas las miradas, tras el recrudecimiento de las tensiones internas durante las últimas semanas.

En la previa del Tedeum por el 25 de Mayo la Iglesia Católica volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei . Desde la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva planteó una serie de reflexiones sobre el clima social y apuntó contra la creciente intolerancia en el debate público, en un contexto de fuerte confrontación política.

Durante una misa celebrada horas antes de la ceremonia oficial, García Cuerva expresó su preocupación por las dificultades para aceptar la diversidad de opiniones y cuestionó las descalificaciones hacia quienes sostienen posiciones diferentes. “Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia” , señaló.

Aunque evitó mencionar de manera directa al Presidente, sus declaraciones tomaron una clara dimensión política debido al escenario actual, marcado por reiterados enfrentamientos entre el mandatario, sectores opositores y periodistas.

Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum

En la previa al Tedeum, los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) se reunieron con las autoridades de la Conferencia, entre los que estuvo García Cuerva, para establecer contacto en la previa al mensaje.

Asimismo, también asistirán a la oración el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los ministros de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, quienes en la previa darán el presente en el izamiento de la bandera en Plaza de Mayo.

El sábado, desde el equipo de comunicación de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmaron que no había sido invitada por el Poder Ejecutivo. Hace exactamente un año atrás, el mandatario evitó saludarla y la calificó de "traidora".

Cómo será la ceremonia completa

Los equipos de protocolo y ceremonial convocaron a todo el Gabinete a Casa Rosada para trasladarse a pie hasta la Catedral ubicaba a pocos metros. Luego de la oración, irán a la puerta del Cabildo de Mayo a entornar las estrofas del himno nacional argentino que será interpretado por la Fanfarria Militar "Alto Perú".

Al término, regresarán al Palacio de Gobierno para dar inicio a la reunión de equipo que convocó y encabezará el libertario en el marco de la tensión interna.