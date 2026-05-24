"Terminamos siendo parientes": Carmen Barbieri sorprendió a una artista callejera en la avenida Corrientes La conductora paseaba por el centro porteño cuando se cruzó con Cecilia Encina, una mujer que hace 18 años toca en la misma esquina, y se sumó a su repertorio. Juntas cantaron Honrar la vida y el video se viralizó en redes sociales y se llenó de comentarios. Agregar C5N en









La conductora sorprendió a la artista callejera y cantaron juntas Honrar la vida.

Carmen Barbieri paseaba por el centro porteño cuando se encontró con Cecilia Encina, una artista callejera que desde hace 18 años canta en la misma emblemática esquina de la Avenida Corrientes. La conductora no dudó en sumarse al repertorio de la intérprete, provocando su sorpresa y la de los transeúntes que se detuvieron a presenciar el improvisado espectáculo. El momento se viralizó en redes sociales y generó una avalancha de comentarios.

Las dos artistas interpretaron juntas el clásico de Eladia Blázquez, Honrar la vida, y le brindaron al público callejero un espectáculo único. ¡Qué lindo! Acá tengo el micrófono”, le dijo Carmen a la mujer que la miraba asombrada mientras tocaba su guitarra.

“Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Mirar la vida y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida”, entonaron las dos voces en un encuentro inédito.

"Te vi a vos y me paré acá, ¿cómo no me voy a parar acá con los artistas callejeros que son lo más grande que hay?”, le expresó Carmen una vez que terminaron de cantar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cecilia Encina (@ceciliaencina) Cecilia Encina es una artista callejera que hace 18 años toca su repertorio en la emblemática avenida Corrientes. La mujer le contó a Barbieri que su nombre completo es Cecilia del Carmen. “¿Del Carmen?”, le retrucó la conductora y sumó otra coincidencia: “Mi tía nació el día de la Música y se llamaba Cecilia, demasiadas coincidencias. Terminamos siendo parientes, me parece”.