IR A
IR A

"Terminamos siendo parientes": Carmen Barbieri sorprendió a una artista callejera en la avenida Corrientes

La conductora paseaba por el centro porteño cuando se cruzó con Cecilia Encina, una mujer que hace 18 años toca en la misma esquina, y se sumó a su repertorio. Juntas cantaron Honrar la vida y el video se viralizó en redes sociales y se llenó de comentarios.

La conductora sorprendió a la artista callejera y cantaron juntas Honrar la vida.

La conductora sorprendió a la artista callejera y cantaron juntas Honrar la vida.

Carmen Barbieri paseaba por el centro porteño cuando se encontró con Cecilia Encina, una artista callejera que desde hace 18 años canta en la misma emblemática esquina de la Avenida Corrientes. La conductora no dudó en sumarse al repertorio de la intérprete, provocando su sorpresa y la de los transeúntes que se detuvieron a presenciar el improvisado espectáculo. El momento se viralizó en redes sociales y generó una avalancha de comentarios.

Una famosa fue plantada. 
Te puede interesar:

Una famosa fue plantada en los Martín Fierro por un conductor: "Lo estaba esperando"

Las dos artistas interpretaron juntas el clásico de Eladia Blázquez, Honrar la vida, y le brindaron al público callejero un espectáculo único. ¡Qué lindo! Acá tengo el micrófono”, le dijo Carmen a la mujer que la miraba asombrada mientras tocaba su guitarra.

“Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Mirar la vida y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida”, entonaron las dos voces en un encuentro inédito.

"Te vi a vos y me paré acá, ¿cómo no me voy a parar acá con los artistas callejeros que son lo más grande que hay?”, le expresó Carmen una vez que terminaron de cantar.

Embed

Cecilia Encina es una artista callejera que hace 18 años toca su repertorio en la emblemática avenida Corrientes. La mujer le contó a Barbieri que su nombre completo es Cecilia del Carmen. “¿Del Carmen?”, le retrucó la conductora y sumó otra coincidencia: “Mi tía nació el día de la Música y se llamaba Cecilia, demasiadas coincidencias. Terminamos siendo parientes, me parece”.

La cantante compartió en sus redes sociales el video de su encuentro con Carmen Barbieri y luego volvió a aparecer desde la Avenida Corrientes para agradecer la repercusión. Emocionada, anunció que fue invitada al programa de Barbieri en Canal Nueve el lunes a las 13:30.

Embed

El encuentro entre las artistas desató una avalancha de comentarios en apoyo al gesto de la conductora y a la maravillosa interpretación de Encina: "Tiene un gran talento”, “Forman un hermoso dúo”, “Gracias Carmencita por hacernos escuchar a esta señora con su canto tan dulce”, “Qué momento mágico”, “Ojalá la conozcan y pueda hacer shows”, “La vida es el mejor escenario” y “Gran gesto el de Carmen”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri en el escenario de los Martín Fierro 2026.

Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri protagonizaron un icónico momento en los Martín Fierro 2026

Adrián Suar le propuso que junto con ElTrece y la producción de Mirtha Legrand hacer una fiesta gigante para sus 100 años
play

La propuesta de Adrián Suar a Mirtha Legrand para celebrar sus 100 años: "Es histórico"

últimas noticias

El piloto argentino Franco Colapinto.

Colapinto, tras su mejor actuación en Fórmula 1: "Muy feliz y ahora a enfocarnos en la próxima"

Hace 16 minutos
La alícuota para el trigo y la cebada bajará del 7,5% al 5,5% a partir de junio.

Afirman que la baja de las retenciones generará un "alivio en los márgenes agrícolas"

Hace 22 minutos
Para el FMI, el actual IPC no representa la canasta.

El FMI exigió una reforma del INDEC y advirtió que la medición de la inflación está desactualizada

Hace 46 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 25 de mayo

Hace 47 minutos
Ricardo Zielinski, DT de Belgrano.

Zielinski celebró el título de Belgrano: "Los jugadores entraron en la historia del fútbol cordobés"

Hace 1 hora