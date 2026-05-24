Otra gran carrera de Franco Colapinto: terminó sexto en Canadá y tuvo su mejor actuación en Fórmula 1

Tras la clasificación y una buena participación en la carrera Sprint, el piloto argentino se mantuvo en la senda marcada en el Gran Premio de Miami y clasificó un puesto más arriba tras un desperfecto en el auto de Russell. Ganó ocho puntos para Alpine.

El piloto argentino de 22 años, Franco Colapinto, finalizó el Gran Premio de Canadá en sexto puesto y mejoró su posicionamiento por segunda carrera consecutiva. De esta forma, sumó 8 puntos en lo que fue su mejor actuación en la Fórmula 1. El ganador de la jornada fue el italiano Kimi Antonelli , corredor de Mercedes, tras una ajustada disputa con su compañero George Russell.

El compañero de Colapinto, Pierre Gasly , quedó octavo tras haberse lanzado en la posición 14 y sumó cuatro puntos para Alpine. El giro más inesperado de la carrera fue el desperfecto técnico del auto de Russell que lo dejó afuera de la competencia cuando iba primero, lo que causó que todo el resto de los pilotos escalara un puesto.

Con 17°C en la pista, mucho frío, la primera largada se frustró por una falla en el automóvil del piloto de Racing Bulls Arvid Lindblad, que iba a salir noveno, y se sumaron tres vueltas de prueba. Recién en el segundo intento comenzó correctamente la carrera. Hay expectativas por el uso de llantas para soportar el frío y la lluvia.

En las primeras vueltas, Colapinto subió directo del décimo al séptimo puesto , mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly , escaló del décimo cuarto al décimo. Los pilotos de Mercedes, el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli , lideraron la carrera con ventaja y tranquilidad tras la largada. Ambos habían iniciado en primer y segundo lugar, respectivamente. Max Verstappen , piloto de Red Bull, fue el más rápido y ascendió del sexto al tercer puesto.

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Russell takes the lead but Antonelli locks up and almost collides with his team mate! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/HOHpcP36L4 — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Colapinto se alejó a más de tres segundos sobre el único piloto de Racing Bulls que quedó en la pista, Liam Lawson, y se asentó en el séptimo puesto en la vuelta 15. Tras seis vueltas, el argentino acumuló siete segundos de distancia con el neozelandés. Los tres primeros puestos se mantuvieron iguales que en las primeras vueltas, con la disputa entre Russell y Antonelli encabezando la competencia.

En la vuelta 30, el auto de Russell se paró y quedó afuera de la carrera. Hasta ese momento había estado compitiendo directamente con su compañero de Mercedes y se alternaban el primer puesto. Por lo que Antonelli quedó primero, Verstappen segundo y Colapinto subió al sexto puesto. Los cinco primeros, el piloto argentino incluido, aprovecharon que el nuevo líder se encontraba en un intervalo para ir a los pits y cambiar neumáticos. Colapinto eligió las llantas duras tras empezar con las medias, por lo que dejará las suaves para ganar velocidad en las últimas vueltas.

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Heading onboard as George Russell gets out of his stricken Mercedes #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/cKzyCh0hgA — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Para subir un puesto más, Colapinto tendría que pasar al piloto de Red Bull Isack Hadjar, quien le sacó casi 40 segundos y se afianzó en la quinta posición. Los cuatro primeros en la vuelta 41 son Antonelli, Verstappen, Lewis Hamilton de Ferrari, Charles Leclerc de Ferrari y Hadjar.

En la vuelta 45, Hadjar fue penalizado con 10 segundos por moverse en reiteradas oportunidades en su defensa contra Leclerc. Si bien fue una buena noticia para el piloto argentino, el francés le llevaba 45 segundos. Así que cuando cumplió con la penalización de tiempo en la vuelta 53, Colapinto quedó a 35 segundos de él.

Tras el abandono de Russell, la disputa más peleada se dio entre Verstappen y Hamilton por el segundo puesto en la vuelta 56. Sin embargo, las curvas y contracurvas de la pista le complicaron al británico pasar al neerlandés sobre el principio de la vuelta 57, pese a estar a una distancia de menos de un segundo. En la vuelta 62, Hamilton se impuso a Verstappen y le quitó su posición, aunque lo pasó por menos de un segundo.

Hadjar volvió a ser penalizado y Colapinto quedó a 12 segundos del francés, pero todavía no paró en boxes para cambiar a los neumáticos suaves. En la vuelta 66, Gasly quedó a menos de un segundo de Lawson e intentó pasarlo en una curva para quedar séptimo, pero no pudo.

Antonelli se llevó su cuarta victoria al hilo. Tras el italiano, atravesaron la línea de llegada Hamilton, Verstappen, Leclerc, Hadjar, Colapinto, Lawson y Gasly. De esta forma, el piloto argentino quedó sexto y sumó ocho puntos en lo que fue su mejor actuación en Fórmula 1.