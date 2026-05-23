23 de mayo de 2026 Inicio
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Estados Unidos e Irán estarían cerca de definir un acuerdo de paz en Medio Oriente

El gobierno persa subrayó que se están "reduciendo las diferencias", mientras que Donald Trump reconoció que están "cada vez más cerca" de lograr un acuerdo. Sin embargo, en caso de no concretarse, el líder republicano advirtió: "Ningún país habrá sufrido jamás un golpe tan duro como el que están a punto de recibir".

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Los presidentes de Estados Unidos e Irán dieron señales de paz. 

Los presidentes de Estados Unidos e Irán dieron señales de paz. 

El conflicto entre Estados Unidos e Irán estaría cerca del final según declaraciones del gobierno persa, que señaló que se están "reduciendo las diferencias". En esa línea, el presidente Donald Trump aseguró que están "cada vez más cerca" de acordar la paz pero advirtió que, si las negociaciones no llegan a buen puerto, "ningún país habrá sufrido jamás un golpe tan duro como el que están a punto de recibir" los iraníes.

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El jefe de Estado norteamericano regresó de urgencia a Washington para comandar las charlas de su comité de seguridad nacional, según revelaron fuentes internacionales. En conversación con el medio Axios, el funcionario republicano manifestó que se encuentra en la encrucijada de lograr un acuerdo diplomático o reflotar los avances de las fuerzas armadas en territorio persa.

Por su parte, el Gobierno de Masoud Pezeshkian, jefe de Estado iraní, confirmó que se están "reduciendo las diferencias" diplomáticas y geopolíticas, aunque mantienen las alertas militares ante una eventual reanudación de los bombardeos. Las próximas horas serán claves mientras que, según distintos medios, el diálogo fluye.

Los principales asesores de la Casa Blanca, entre ellos el vicepresidente JD Vance y los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner, intentan destrabar los puntos más complejos del borrador impulsado por la oportuna mediación del gobierno de Pakistán. La intervención de Asim Munir, jefe del Ejército pakistaní, que estuvo en Teherán en las últimas horas, fue vital para el avance del acuerdo.

¿Inminente acuerdo de paz en Medio Oriente?

La diplomacia de Qatar también resultó fundamental para acercar a las partes en conflicto tras los graves ataques ocurridos a finales de febrero. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, transmitió tranquilidad desde la India al manifestar: "Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar".

Las diferencias entre los involucrados radican en las exigencias de la Casa Blanca, que se concentran en el desarme y el freno al supuesto enriquecimiento de uranio de Irán. En contrapartida, Teherán exige liberar el estrecho de Ormuz para reactivar el mercado petrolero, un reclamo que el portavoz Esmail Baqai relativizó al sostener que "esto no significa necesariamente que nosotros y Estados Unidos vayamos a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones importantes", aunque, actualmente, se gesta un memorando de entendimiento de 14 artículos que augura un fin a la guerra.

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Trump Groenlandia

"Hola, Groenlandia", reza el contundente mensaje, que está junto por una imagen en la que se ve la cara del mandatario sobre una de las barriadas de la isla. La figura de Trump, que tiene una escala gigante si se compara con el pueblo, observa atentamente el territorio que, según ha manifestado ya varias veces, quiere anexar a Estados Unidos.

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