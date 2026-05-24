"Todo preso es político": Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado expresaron su apoyo a Cristina Kirchner en Córdoba El grupo ligado al Indio Solari utilizó las pantallas gigantes del escenario para exhibir la imagen de San José 1111, el domicilio donde la exmandataria esté detenida, en el momento exacto en el cual tocaron el clásico tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Agregar C5N en









La imagen de San José 1111 en las pantallas.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado manifestaron un explícito gesto de respaldo a Cristina Kirchner durante el recital que brindaron este sábado en la localidad cordobesa de Jesús María. El grupo utilizó las pantallas gigantes del escenario para exhibir la imagen de San José 1111, el domicilio donde la exmandataria esté detenida, en el momento exacto en el cual tocaron el clásico tema Todo Preso es Político.

La masiva demostración de apoyo ocurrió en el Anfiteatro José Hernández ante 35 mil espectadores. La aparición de la fotografía del frente del edificio, ubicado en el barrio porteño de Constitución, coincidió con los primeros acordes de la histórica composición de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Dicho inmueble de la Ciudad de Buenos Aires es el lugar asignado por la Justicia donde la expresidenta permanece bajo el régimen de prisión domiciliaria. Los Fundamentalistas aprovecharon la fuerte carga simbólica de la obra artística para fijar su postura de acompañamiento frente a la situación procesal de la dirigente peronista.

Embed Todo preso es político con San José 1111 de fondo...

Indio + Fundamentalistas pic.twitter.com/MciBxv9daT — El Gordo Galpón (@TavoCibreiro) May 24, 2026 Los miles de fanáticos que colmaron el predio cordobés recibieron la proyección con aplausos y ovaciones. El público acompañó la propuesta visual con cánticos a favor de la expresidenta en un clima de alta emotividad.

Este masivo concierto en Jesús María marcó el regreso del conjunto a los escenarios de la provincia de Córdoba tras varios meses de ausencia. El evento musical convocó a espectadores de diversas provincias del país, quienes viajaron especialmente para presenciar el espectáculo de la banda ligada al Indio Solari.