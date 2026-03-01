Video: así anunciaba la TV iraní la muerte del líder supremo Ali Khamenei

El noticiero confirmó que el ayatolá había sido abatido en el medio de los ataques producidos desde Estados Unidos e Israel. Informaron que "estaba presente en su lugar de trabajo".

Luego de los ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán, la televisión estatal de Irán ratificó la muerte del líder supremo Alí Khamenei , quien había sido apuntado por el atentado a la AMIA. Fue el presentador quien, entre lágrimas, contó lo que había sucedido.

El presentador indicó: “Alá es grande. Alá es grande. Con profundo pesar, se anuncia a la nación de Irán que el Gran Ayatolá Alí Jamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica , fue martirizado hoy en un ataque criminal conjunto de Estados Unidos y el régimen sionista”. Ante esto, el gobierno iraní decretó un periodo de duelo nacional de 40 días tras el impacto.

En medio del impacto iraní, el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó que "Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto". Además, aseguró que los ataques precisos continuarían hasta que fuera necesario para la seguridad regional.

Por otra parte, en las últimas horas, luego del bombardeo de Estados Unidos e Israel, el jefe de Estado Mayor, A bdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, murieron. De este modo, las víctimas se unen a las del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

En las primeras horas del domingo en Medio Oriente, la cadena de televisión pública iraní confirmó el fallecimiento de Ali Khamenei. Es la primera vez en la historia que Israel abatió a un jefe de Estado. Si bien en varias ocasiones terminó con la vida de referentes de la Guardia Revolucionaria iraní y otras figuras del gobierno, esto solo lo había logrado con los líderes de los partidos-milicia de Hezbolá y Hamás.

Hasta este 28 de febrero de 2026, Khamenei ostentó la jefatura de Irán. Su mandato inició en 1989 tras el fallecimiento de Ruhollah Jomeini, creador de la República Islámica. El clérigo chiita conservó el mando tres décadas y media bajo un régimen de fuertes restricciones sociales y corrupción.

El líder nació en 1939 dentro de una familia religiosa humilde de Mashhad. Su linaje vinculó raíces persas y azeríes bajo el tradicional turbante negro de los descendientes de Mahoma. Desde su juventud, adhirió al islam político de Seyed Qotb, base ideológica de la revolución que triunfó en el año 1979.

El coche bomba en la AMIA de 1994 dejó 85 víctimas y sigue impune tras tres décadas. La justicia argentina señaló al líder iraní Alí Khamenei como responsable intelectual del ataque. La fiscalía de Alberto Nisman determinó en 2006 que el atentado fue ejecutado por Hezbolá bajo órdenes directas de Teherán. El motivo habría sido la suspensión de acuerdos nucleares con Argentina en 1993. Mientras Irán niega los cargos, los acusados principales permanecen prófugos internacionales.

El Gobierno de Javier Milei celebró el deceso de Khamenei mediante un comunicado oficial y vinculó al fallecido líder con el terrorismo en suelo argentino. Desde la Casa Rosada afirmaron que la justicia es política de Estado. Según el mensaje, la administración lbertaria espera que esta acción conjunta traiga "democracia" y "paz" definitiva al pueblo iraní.