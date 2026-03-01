1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Video: así anunciaba la TV iraní la muerte del líder supremo Ali Khamenei

El noticiero confirmó que el ayatolá había sido abatido en el medio de los ataques producidos desde Estados Unidos e Israel. Informaron que "estaba presente en su lugar de trabajo".

Por
El presentador rompió en llanto al anunciar que el líder iraní fue batido.

El presentador rompió en llanto al anunciar que el líder iraní fue batido.

Redes sociales

Luego de los ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán, la televisión estatal de Irán ratificó la muerte del líder supremo Alí Khamenei, quien había sido apuntado por el atentado a la AMIA. Fue el presentador quien, entre lágrimas, contó lo que había sucedido.

Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo
Te puede interesar:

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

El presentador indicó: “Alá es grande. Alá es grande. Con profundo pesar, se anuncia a la nación de Irán que el Gran Ayatolá Alí Jamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica, fue martirizado hoy en un ataque criminal conjunto de Estados Unidos y el régimen sionista”. Ante esto, el gobierno iraní decretó un periodo de duelo nacional de 40 días tras el impacto.

En medio del impacto iraní, el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó que "Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto". Además, aseguró que los ataques precisos continuarían hasta que fuera necesario para la seguridad regional.

Por otra parte, en las últimas horas, luego del bombardeo de Estados Unidos e Israel, el jefe de Estado Mayor, Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, murieron. De este modo, las víctimas se unen a las del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Quién era Ali Khamenei, el líder supremo de Irán señalado por el atentado a la AMIA

En las primeras horas del domingo en Medio Oriente, la cadena de televisión pública iraní confirmó el fallecimiento de Ali Khamenei. Es la primera vez en la historia que Israel abatió a un jefe de Estado. Si bien en varias ocasiones terminó con la vida de referentes de la Guardia Revolucionaria iraní y otras figuras del gobierno, esto solo lo había logrado con los líderes de los partidos-milicia de Hezbolá y Hamás.

Hasta este 28 de febrero de 2026, Khamenei ostentó la jefatura de Irán. Su mandato inició en 1989 tras el fallecimiento de Ruhollah Jomeini, creador de la República Islámica. El clérigo chiita conservó el mando tres décadas y media bajo un régimen de fuertes restricciones sociales y corrupción.

El líder nació en 1939 dentro de una familia religiosa humilde de Mashhad. Su linaje vinculó raíces persas y azeríes bajo el tradicional turbante negro de los descendientes de Mahoma. Desde su juventud, adhirió al islam político de Seyed Qotb, base ideológica de la revolución que triunfó en el año 1979.

El coche bomba en la AMIA de 1994 dejó 85 víctimas y sigue impune tras tres décadas. La justicia argentina señaló al líder iraní Alí Khamenei como responsable intelectual del ataque. La fiscalía de Alberto Nisman determinó en 2006 que el atentado fue ejecutado por Hezbolá bajo órdenes directas de Teherán. El motivo habría sido la suspensión de acuerdos nucleares con Argentina en 1993. Mientras Irán niega los cargos, los acusados principales permanecen prófugos internacionales.

El Gobierno de Javier Milei celebró el deceso de Khamenei mediante un comunicado oficial y vinculó al fallecido líder con el terrorismo en suelo argentino. Desde la Casa Rosada afirmaron que la justicia es política de Estado. Según el mensaje, la administración lbertaria espera que esta acción conjunta traiga "democracia" y "paz" definitiva al pueblo iraní.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gobierno iraní designó a Ahmad Vahidi, prófugo de la Justicia argentina.

Nombran como jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque se prendió fuego y hay incertidumbre por el abastecimiento de petróleo

Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque se prendió fuego y hay incertidumbre por el abastecimiento de petróleo

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue asesinado por Estados Unidos e Israel.

Irán definió el triunvirato que dirigirá el país tras la muerte de Ali Khamenei

Irán confirmó que no jugará el Mundial 2026 tras el ataque de Estados Unidos e Israel: qué selección ocupará su lugar

Irán confirmó que no jugará el Mundial 2026 tras el ataque de EEUU e Israel: qué selección ocupará su lugar

Festejos de mujeres en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Irán, entre festejos y manifestaciones tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Murió el jefe del Estado Mayor de Irán, Abdorahim Musaví.

Irán confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor y del ministro de Defensa

Rating Cero

Desarrolló una trayectoria vinculada al modelaje, la conducción y distintos proyectos propios.

La impresionante transformación de Solange Abraham, a 15 años de aparecer en Gran Hermano

Rothman también se refirió al acuerdo que Sony tiene con Marvel como algo con un gran potencial para nosotros, y ha sido uno de los mejores acuerdos de la historia para ambas compañías.

Marvel planea un nuevo reboot junto a Sony para un personaje de Spider Man: de quien se trata

Más allá de los superpoderes, lo que realmente sostiene a esta historia es algo mucho más humano: el proceso de convertirse en quien uno está destinado a ser.
play

Esta serie no convencional sobre un famoso superhéroe de DC ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Según el resumen oficial de Netflix: En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos de su edad.
play

De qué se trata Smalville, la histórica serie de Superman que llegó a Netflix y es furor

Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. 
play

Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

La mediática permanece en un centro neuropsiquiátrico bajo un hermetismo total.

¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada

últimas noticias

Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Hace 8 minutos
Cuadraditos saludables con arándanos y avena casera.

La receta súper sencilla de cuadraditos de arándanos saludables de Paulina Cocina

Hace 11 minutos
Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Hace 18 minutos
El caso que conmocionó a todos por lo impactante de la situación

Una tos lo hizo ir al médico y el diagnóstico lo cambió todo: cuál es la increíble historia

Hace 22 minutos
Desde LLA prometen el Congreso más reformista de la historia.

"La moral como política de Estado": el mensaje de Milei en la previa de la apertura de las sesiones

Hace 26 minutos