24 de mayo de 2026 Inicio
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Terror en Estados Unidos: quién era Nasire Best, el atacante abatido a metros de la Casa Blanca

El agresor había sido detenido en otras oportunidades por incidentes vinculados a la Casa Blanca y contaba con antecedentes por episodios de salud mental. También había publicado mensajes amenazantes en redes sociales.

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Terror en Estados Unidos: quién era Nasire Best

Terror en Estados Unidos: quién era Nasire Best, el atacante abatido por el Servicio Secreto en la Casa Blanca

Las autoridades estadounidenses identificaron al hombre que este sábado abrió fuego contra un puesto de control del Servicio Secreto en las inmediaciones de la Casa Blanca. Se trataba de Nasire Best, un joven de 21 años que murió tras recibir disparos de agentes federales durante el enfrentamiento.

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El episodio ocurrió en la zona de 17th Street NW, en Washington, cuando Best se acercó a un control de seguridad ubicado cerca del complejo presidencial y comenzó a disparar con un revólver. Según la reconstrucción difundida por medios estadounidenses, previamente había sido visto caminando de manera errática por el área.

De acuerdo con los primeros reportes, el atacante alcanzó a efectuar algunos disparos antes de ser neutralizado por integrantes del Servicio Secreto. Durante el intercambio también resultó herido un civil que se encontraba en el lugar. Hasta el momento no se determinó si la persona fue alcanzada por los disparos iniciales o durante la respuesta de los agentes. Su estado era crítico.

La investigación posterior reveló que Best ya había protagonizado otros incidentes vinculados a la seguridad de la Casa Blanca. En junio de 2025 había sido detenido luego de bloquear un acceso vehicular y afirmar que era “Dios”. Tras ese episodio fue derivado a una institución psiquiátrica para una evaluación.

Poco tiempo después, en julio de ese mismo año, volvió a ser arrestado tras intentar ingresar por un acceso destinado a vehículos del complejo presidencial. Luego de ese hecho, una orden judicial le prohibió acercarse a la Casa Blanca.

Además, durante la revisión de sus antecedentes y actividad en redes sociales, investigadores encontraron publicaciones en las que se autodefinía como “el verdadero Osama bin Laden” y otros mensajes en los que habría manifestado intenciones de dañar a Donald Trump.

Al momento del ataque, Trump se encontraba dentro de la residencia oficial y, según fuentes gubernamentales, no estuvo expuesto a ningún riesgo directo durante el incidente.

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