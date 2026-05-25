Es español y se volvió viral por revelar cómo se usan los tatuajes en Argentina: ¿qué dijo?

Este influencer europeo que vive en Argentina observó un fenómeno dispar entre ambos países y su observación alcanzó miles de reproducciones y comentarios.

Este influencer comparó la cultura de los tatuajes entre Argentina y España y se hizo viral.

Un joven español que vive en Argentina se volvió viral en redes sociales después de compartir su sorpresa por la relación que los argentinos tienen con los tatuajes . El protagonista del video es Sergio , conocido en TikTok como @serserrano97, quien comparó las costumbres locales con las de España y aseguró que en el país existe una aceptación mucho más amplia hacia las personas tatuadas.

Participa de un reality español y se volvió viral al elegir un plato de comida antes que hablar con su hermano

La publicación acumuló miles de reproducciones e interacciones y abrió un debate sobre los cambios culturales vinculados con la apariencia personal y el ámbito laboral. Para muchos usuarios, el video expuso una diferencia social que todavía persiste en algunos sectores europeos.

“ Los tatuajes en Argentina son otro rollo ”, afirmó Sergio al comienzo del clip que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas. El influencer explicó que en España las personas suelen optar por tatuajes más discretos y en zonas menos visibles del cuerpo, mientras que en Argentina encontró una realidad completamente distinta.

Según relató, le llamó la atención la cantidad de personas que utilizan tatuajes visibles en contextos laborales sin que eso genere prejuicios. “ He visto policías, bancarios y maestros; la gente no te juzga por eso ”, sostuvo durante el video.

Influencer español sobre tatuajes argentinos Captura TikTok.

El español también remarcó que en las calles argentinas es habitual ver tatuajes en brazos, cuello, espalda e incluso en la cara, algo que, según explicó, todavía genera más resistencia en algunos espacios europeos. Para él, la diferencia principal pasa por la tolerancia social y por una mirada menos asociada a los estereotipos.

Muchos usuarios argentinos respaldaron su visión y remarcaron que los tatuajes dejaron de ser hace tiempo un obstáculo para acceder a distintos trabajos. “Un tatuaje no te hace delincuente”, escribió un internauta en los comentarios. Otro usuario sumó un ejemplo que llamó la atención de muchos: “En la basílica de Luján hay un cura tatuado”.