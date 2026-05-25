Belgrano campeón: el festejo del equipo junto a la Mona Jiménez Los jugadores del Pirata subieron al escenario en el Festival Nacional del Cuarteto en Jesús María, donde cantaron los temas del artista cordobés más emblemático. Por supuesto, no faltó Enamorado, un clásico de la tribuna celeste. Por Agregar C5N en









Los jugadores de Belgrano celebraron el título con La Mona Jiménez. Captura

Córdoba sigue de festejos luego de la coronación de Belgrano en el Torneo Apertura 2026 al ganarle la final a River por 3 a 2, en lo que significa la primera estrella nacional para un club de la provincia mediterránea. Como no podía ser de otra manera, el eterno Carlos "La Mona" Jiménez fue parte central de las celebraciones y cantó junto al equipo en el Anfiteatro de Jesús María.

En el marco del Festival Nacional del Cuarteto, los jugadores del Pirata, comandados por Lucas "El Chino" Zelarayán, subieron al escenario y permanecieron cerca de media hora acompañando al ícono del cuarteto, en un clima festivo que reunió música y fútbol con sabor cordobés.

En plena alegría cuartetera, el equipo cantó Enamorado, uno de los temas más emblemáticos de La Mona, que además es adoptado por la hinchada en cada partido. "Soy de Belgrano, soy, soy de Belgrano", entonaron junto a los hinchas que acompañaban.

Embed El Chino Zelarrayán y La Mona Jiménez en el festival de Córdoba. pic.twitter.com/rpBc5Yubrn — Franco D'amore Cristos (@francodamore_) May 25, 2026 El popular artista destacó la consagración de Belgrano y expresó su deseo de que el logro marque un punto de partida para el crecimiento de los clubes cordobeses: transmitió sus buenos deseos a Talleres e Instituto y manifestó su anhelo de que Racing de Córdoba pueda regresar a la Primera División.

Pero el festejo siguió: Cachumba y Damián Córdoba también compartieron micrófono con los jugadores y se sumaron a la felicidad del Pirata.