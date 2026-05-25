Belgrano campeón: el festejo del equipo junto a la Mona Jiménez

Córdoba sigue de festejos luego de la coronación de Belgrano en el Torneo Apertura 2026 al ganarle la final a River por 3 a 2, en lo que significa la primera estrella nacional para un club de la provincia mediterránea. Como no podía ser de otra manera, el eterno Carlos "La Mona" Jiménez fue parte central de las celebraciones y cantó junto al equipo en el Anfiteatro de Jesús María.
En el marco del Festival Nacional del Cuarteto, los jugadores del Pirata, comandados por Lucas "El Chino" Zelarayán, subieron al escenario y permanecieron cerca de media hora acompañando al ícono del cuarteto, en un clima festivo que reunió música y fútbol con sabor cordobés.
En plena alegría cuartetera, el equipo cantó Enamorado, uno de los temas más emblemáticos de La Mona, que además es adoptado por la hinchada en cada partido. "Soy de Belgrano, soy, soy de Belgrano", entonaron junto a los hinchas que acompañaban.
El popular artista destacó la consagración de Belgrano y expresó su deseo de que el logro marque un punto de partida para el crecimiento de los clubes cordobeses: transmitió sus buenos deseos a Talleres e Instituto y manifestó su anhelo de que Racing de Córdoba pueda regresar a la Primera División.
Pero el festejo siguió: Cachumba y Damián Córdoba también compartieron micrófono con los jugadores y se sumaron a la felicidad del Pirata.
De qué equipo de Córdoba es hincha La Mona Jiménez
Si bien el artista manifestó su amor por Boca Juniors a nivel nacional, siempre recibe la pregunta de qué club de su ciudad es dueño de su corazón. "Los amo a todos porque con el amor que me tiran, el corazón que me dan, me siento lleno de amor y de felicidad. Saben que a la cancha no puedo ir, porque si voy se ponen celosos los demás, entonces yo lo veo por televisión, y les hago la barra a todos, a los cuatro", contó en 2025, en relación a Belgrano, Talleres, Instituto y Racing.