25 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Belgrano campeón: el festejo del equipo junto a la Mona Jiménez

Los jugadores del Pirata subieron al escenario en el Festival Nacional del Cuarteto en Jesús María, donde cantaron los temas del artista cordobés más emblemático. Por supuesto, no faltó Enamorado, un clásico de la tribuna celeste.

Por
Los jugadores de Belgrano celebraron el título con La Mona Jiménez.

Los jugadores de Belgrano celebraron el título con La Mona Jiménez.

Captura
con lamine yamal y sin jugadores del real madrid, espana confirmo la lista de convocados para el mundial 2026
Te puede interesar:

Con Lamine Yamal y sin jugadores del Real Madrid, España confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026

En el marco del Festival Nacional del Cuarteto, los jugadores del Pirata, comandados por Lucas "El Chino" Zelarayán, subieron al escenario y permanecieron cerca de media hora acompañando al ícono del cuarteto, en un clima festivo que reunió música y fútbol con sabor cordobés.

En plena alegría cuartetera, el equipo cantó Enamorado, uno de los temas más emblemáticos de La Mona, que además es adoptado por la hinchada en cada partido. "Soy de Belgrano, soy, soy de Belgrano", entonaron junto a los hinchas que acompañaban.

Embed

El popular artista destacó la consagración de Belgrano y expresó su deseo de que el logro marque un punto de partida para el crecimiento de los clubes cordobeses: transmitió sus buenos deseos a Talleres e Instituto y manifestó su anhelo de que Racing de Córdoba pueda regresar a la Primera División.

Pero el festejo siguió: Cachumba y Damián Córdoba también compartieron micrófono con los jugadores y se sumaron a la felicidad del Pirata.

De qué equipo de Córdoba es hincha La Mona Jiménez

Si bien el artista manifestó su amor por Boca Juniors a nivel nacional, siempre recibe la pregunta de qué club de su ciudad es dueño de su corazón. "Los amo a todos porque con el amor que me tiran, el corazón que me dan, me siento lleno de amor y de felicidad. Saben que a la cancha no puedo ir, porque si voy se ponen celosos los demás, entonces yo lo veo por televisión, y les hago la barra a todos, a los cuatro", contó en 2025, en relación a Belgrano, Talleres, Instituto y Racing.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto metió puñito de festejo tras enterarse que River perdió la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

La divertida reacción de Colapinto al enterarse de la derrota de River contra Belgrano

Tomó un penal caliente en el mundial de Sudáfrica 2010 y falló. ¿Quién es?

Falló un famoso penal en un Mundial y 16 años después todavía se arrepiente: de quién se trata

En 125 años, River tuvo momentos de glorias y tropiezos, pero nunca dejó de mantener la historia en alto con grandeza
play

River y los 125 años de un gigante: su nacimiento en La Boca, los años difíciles y las grandes hazañas

Messi se fue directo al vestuario.

Alarma en la Selección: Messi sintió una molestia jugando para Inter Miami y salió de la cancha

Yael Falcón Pérez habló de la jugada más polémica de River vs. Belgrano.

Yael Falcón Pérez explicó por qué cobro el polémico penal para Belgrano contra River

Rodrigo Bueno era hincha fanático de Belgrano.

Belgrano campeón y Rodrigo Bueno: las impactantes coincidencias que se volvieron virales

Rating Cero

Se filtró el verdadero motivo de la separación de una famosa pareja: qué pasó

Se filtró el verdadero motivo de la separación de una famosa pareja: qué pasó

La sorpresa apareció cuando comenzaron a circular imágenes recientes de su presente, mostrando una imagen muy distinta a la que el público recordaba. 

Famoso por CSI Miami: así fue la impactante transformación del actor David Caruso

La imagen de San José 1111 en las pantallas.

"Todo preso es político": Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado expresaron su apoyo a Cristina Kirchner en Córdoba

Andrea Del Boca aconsejó a Manuel Iberó por su relación con Lola, recientemente ingresada

La conversación de Andrea Del Boca con Manuel Ibero que despertó sospechas en Gran Hermano

La conductora sorprendió a la artista callejera y cantaron juntas Honrar la vida.

"Terminamos siendo parientes": Carmen Barbieri sorprendió a una artista callejera en la avenida Corrientes

Yamal apareció con una nueva mujer y se viralizó en las redes sociales.

Lamine Yamal en pareja: con quién está saliendo y cómo la presentó

últimas noticias

play

Tedeum: Jorge García Cuerva apuntó contra "el terrorismo de las redes" y pidió frenar los discursos de odio

Hace 27 minutos
play

Duro mensaje de la Iglesia en el Tedeum: "Basta de arengar la división, nadie se salva solo"

Hace 1 hora
Con Lamine Yamal y sin jugadores del Real Madrid, España confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026

Con Lamine Yamal y sin jugadores del Real Madrid, España confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026

Hace 1 hora
Colombia elige presidente en un clima de violencia política y polarización

C5N en Colombia: el país elige presidente en un clima de violencia política y polarización

Hace 1 hora
play

Tras el Tedeum del 25 de Mayo, Milei encabeza la reunión de Gabinete en medio de tensiones políticas

Hace 1 hora