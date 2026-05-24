El primer mensaje de Donald Trump tras el tiroteo a metros de la Casa Blanca: "Estaba obsesionado"

El presidente de los Estados Unidos compartió un mensaje después del tiroteo donde agradeció el rápido accionar del Servicio Secreto para poder detener al atacante que "tenía antecedentes violentos" en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Donald Trump compartió un mensaje en sus redes sociales después del tiroteo que ocurrió en las inmediaciones de la Casa Blanca . En el posteo el presidente de los Estados Unidos agradeció al Servicio Secreto y aseguró que el tirador, identificado como Nasire Best, estaba "obsesionado" con el edificio "más preciado de nuestro país" .

En la red social Truth, Donald Trump escribió "gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país ".

Según contó el Presidente "el hombre armado murió tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto cerca de las puertas de la Casa Blanca". No es la primera vez en el año que ocurre este tipo de tiroteo, hace poco más de un mes, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un hombre identificado como Cole Tomas Allen , ingresó disparando al lugar y fue detenido por las autoridades.

Esto "demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro jamás construido en Washington, D.C. ¡La seguridad nacional de nuestro país así lo exige! ", cerró Trump.

Terror en Estados Unidos: quién era Nasire Best, el atacante abatido a metros de la Casa Blanca

Las autoridades estadounidenses identificaron al hombre que este sábado abrió fuego contra un puesto de control del Servicio Secreto en las inmediaciones de la Casa Blanca. Se trataba de Nasire Best, un joven de 21 años que murió tras recibir disparos de agentes federales durante el enfrentamiento.

El episodio ocurrió en la zona de 17th Street NW, en Washington, cuando Best se acercó a un control de seguridad ubicado cerca del complejo presidencial y comenzó a disparar con un revólver. Según la reconstrucción difundida por medios estadounidenses, previamente había sido visto caminando de manera errática por el área.

De acuerdo con los primeros reportes, el atacante alcanzó a efectuar algunos disparos antes de ser neutralizado por integrantes del Servicio Secreto. Durante el intercambio también resultó herido un civil que se encontraba en el lugar. Hasta el momento no se determinó si la persona fue alcanzada por los disparos iniciales o durante la respuesta de los agentes. Su estado era crítico.

La investigación posterior reveló que Best ya había protagonizado otros incidentes vinculados a la seguridad de la Casa Blanca. En junio de 2025 había sido detenido luego de bloquear un acceso vehicular y afirmar que era “Dios”. Tras ese episodio fue derivado a una institución psiquiátrica para una evaluación.

Poco tiempo después, en julio de ese mismo año, volvió a ser arrestado tras intentar ingresar por un acceso destinado a vehículos del complejo presidencial. Luego de ese hecho, una orden judicial le prohibió acercarse a la Casa Blanca.

Además, durante la revisión de sus antecedentes y actividad en redes sociales, investigadores encontraron publicaciones en las que se autodefinía como “el verdadero Osama bin Laden” y otros mensajes en los que habría manifestado intenciones de dañar a Donald Trump.

Al momento del ataque, Trump se encontraba dentro de la residencia oficial y, según fuentes gubernamentales, no estuvo expuesto a ningún riesgo directo durante el incidente.