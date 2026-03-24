Donald Trump aseguró que Irán le dio "un gran regalo" a Estados Unidos relacionado con el gas y el petróleo

El presidente norteamericano también informó que la República Islámica se comprometió a no construir armas nucleares, una exigencia primordial para que Washington detenga su campaña militar en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la República Islámica de Irán "quiere un acuerdo" y que le ofreció "un regalo" sobre petróleo y gas. Además, dijo que el gobierno asiático se comprometió a no fabricar armas nucleares , una exigencia clave de Washington para frenar la campaña militar en Medio Oriente.

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Las declaraciones de Trump fueron realizadas en un evento en la Casa Blanca y un día después de que anunciara durante el lunes que había comenzado negociaciones con Irán, a partir de una publicación en la red social Truth. Ante esta situación, el mercado reaccionó rápidamente y el petróleo cayó a u$s85 por cada barril , un precio cercano al que se encontraba antes de iniciarse la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, la República Islámica negó las conversaciones de paz y el costo del crudo volvió a dispararse en torno a los u$s107.

Según varios funcionarios de la Casa Blanca, el diálogo para terminar la guerra se está llevando adelante por medio de canales indirectos a través de mediadores de Pakistán, Egipto y Turquia. De todos modos, el régimen teocrático no solo que continuó negando estas conversaciones, sino que también mantiene su intransigencia en abandonar su desarrollo nuclear.

"Estamos teniendo un éxito tremendo. Tuvimos uno en Venezuela . Ahora tengo uno en Irán”, dijo Trump durante un evento en la Casa Blanca. “No les queda marina. No les queda fuerza aérea. No les queda equipo antiaéreo, ni radar, ni líderes. Los líderes se han ido. Nadie sabe con quién hablar, pero en realidad estamos hablando con las personas adecuadas, y quieren cerrar un trato” , aseguró.

De todos modos, hay señales que indican que Irán aún está lejos de rendirse. Por eso, el Pentágono solicitará al Congreso unos u$s200 mil millones adicionales para costear la guerra y el Departamento de Guerra enviará unos tres mil soldados de una brigada de elite a Medio Oriente, según reveló The Wall Street Journal. Se trata de la 82° División de Infantería del Ejército, un contingente que se sumará a los otros cinco mil infantes de la Marina que ya partieron a la región hace pocos días.

El Departamento de Guerra se está preparando para enviar a miles de soldados de la 82.ª División de Infantería del Ejército a desplegarse en Oriente Medio.

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Horas después de anunciar que analizaba reducir los esfuerzos militares en Irán, Donald Trump ordenó el despliegue de unos 5.000 infantes de Marina hacia Medio Oriente. Según el presidente de Estados Unidos, el objetivo es liberar el estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito mundial de petróleo que fue bloqueado por la República Islámica de Irán.

Washington informó que dos unidades de 2.500 infantes de Marina y tres barcos anfibios están próximos a llegar al Golfo Pérsico con la orden de liberar el estrecho de Ormuz. Además, los aviones estadounidenses intensificaron sus bombardeos contra las posiciones militares en las islas y costas iraníes para impedir una contraofensiva de Teherán.

Portaaviones USS Gerald R. Ford El portaaviones USS Gerald Ford, utilizado en las operaciones en Venezuela, ya se encuentra en Medio Oriente.

Si bien el propio Trump dijo reiteradas veces que la guerra en Medio Oriente estaba pronta a terminar e, incluso, que consideraba reducir sus esfuerzos militares en la región, Irán no da tregua. Sus minas, misiles y drones mantienen completamente bloqueado el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el transporte de insumos energéticos: por ahí circula el 20% de los barriles de crudo del mundo, otro tanto de gas natural licuado, el 30% de helio y el 33% de fertilizantes.

Los tres buques anfibios estadounidenses que están próximos a llegar al Golfo Pérsico están acompañados por el portaaviones USS Tripoli. También está en camino la 31 Unidad Expedicionaria de la Infantería de la Marina, que cuenta con helicópteros y drones. A este contingente se le sumará otro portaaviones, el USS Boxer, que ya partió de las costas de California con la 11 Unidad Expedicionaria de la Infantería de la Marina.