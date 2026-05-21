Las impactantes imágenes de las inundaciones tras las intensas lluvias en Nueva York

Los registros del fuerte temporal de tormentas eléctricas y vientos que azotó el área metropolitana que transformó las calles en ríos caudalosos, especialmente en los barrios de Brooklyn y Queens.

La imágenes de las calles anegadas de Nueva York por las fuertes tormentas.

InTras el paso de las tormentas que afectaron a Nueva York y Nueva Jersey, se conocieron dramáticas imágenes captadas por residentes y medios locales. Las zonas más afectadas son Brooklyn y Queens, pero los videos que se conocieron a través de redes sociales dan cuenta de la intensidad de las lluvias y la cantidad de agua caída.

Pánico en Manhattan por la explosión de un auto cerca del Toro de Wall Street

Las intensas y repentinas lluvias desataron el caos para peatones y automovilistas, situación que derivó en que muchos conductores tuvieran que detener su marcha o desviarse, y otros quedaron atrapados por la corriente. Algunos relataron cómo el agua inundó sus vehículos por sorpresa, por lo que quedaron varados y sin saber cuál sería el destino de su coche.

pic.twitter.com/vN539UtYlw #EnNoticia | Nueva York: lluvias torrenciales provocan graves inundaciones masivas tras registrar acumulaciones de agua de más de 6 pulgadas en cuestión de pocas horas. Las autoridades se vieron obligadas a cerrar la autopista Long Island Expressway…

Los registros muestran automóviles sumergidos casi por completo bajo el agua. En sectores como Queens Village y Fresh Meadows , el nivel del agua alcanzó tal altura que muchos conductores quedaron atrapados y algunas personas tuvieron que refugiarse sobre los techos de sus vehículos para evitar ser arrastradas.

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Un video que se viralizó muestra el momento exacto en que una mujer intentó bajar de un autobús en medio de la inundación y, en cuanto puso un pie fuera del colectivo, fue arrastrada por la corriente varios metros frente a las personas que observaban, tanto desde dentro del vehículo como desde la vereda.

Embed NYC: A woman was swept away by heavy rain while trying to exit a city bus. pic.twitter.com/jwscR6dbk8 — Breaking911 (@Breaking911) May 21, 2026

En varias zonas, el transporte colapsó debido al cierre de autopistas principales y la suspensión parcial de las líneas F y J del metro neoyorquino. Además, más de diez mil personas perdieron el suministro eléctrico por la caída de árboles, lo que dificultó significativamente las labores iniciales de todos los equipos de emergencia locales desplegados.