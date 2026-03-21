21 de marzo de 2026 Inicio
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La dura respuesta de Donald Trump al papa León XIV: "No quiero hacer un alto el fuego con Irán"

El presidente de Estados Unidos respondió al pedido de tregua por parte del sumo pontífice y argumentó: "No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando".

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Donald Trump no quiere cesar el fuego contra Irán.

Donald Trump no quiere cesar el fuego contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo caso omiso al pedido del papa León XIV de abrir el diálogo y avisó: "No quiero hacer un alto el fuego con Irán".

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“Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando”, sostuvo el jefe de Estado ante la prensa desde la Casa Blanca, al ser consultado por el pedido del pontífice.

El mandatario republicano defendió además la ofensiva militar conjunta con Israel y aseguró que ha sido exitosa. Según afirmó, las operaciones lograron destruir la Armada y la Fuerza Aérea iraní, además de eliminar a los principales líderes del régimen.

papa León XIV
El Papa pidió un cese al fuego, pero Trump se negó.

El Papa pidió un cese al fuego, pero Trump se negó.

En relación con la seguridad marítima, Trump fue consultado sobre el resguardo de los buques en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo. Al respecto, consideró que se trata de una “maniobra militar sencilla y relativamente segura”, aunque reconoció que requiere el despliegue de una cantidad considerable de embarcaciones.

En ese marco, Trump también criticó a la OTAN por no haber intervenido con mayor decisión en el conflicto que ya transita su cuarta semana. “Hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo”, apuntó.

El presidente también relativizó la importancia del estrecho de Ormuz para su país al señalar que Estados Unidos no depende de esa ruta, y que los principales interesados en mantenerla abierta son Europa, Japón y Corea del Sur, especialmente tras el bloqueo impuesto por Irán en represalia por el conflicto.

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