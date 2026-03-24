Revelan el estado de salud de Nicolás Maduro antes de una nueva audiencia clave en Estados Unidos El hijo del expresidente de Venezuela aseguró que su padre está en buen estado físico mientras avanza el proceso judicial en territorio estadounidense, donde enfrenta cargos graves y permanece detenido. Por + Seguir en







Maduro afrontará una audiencia clave en Estados Unidos.

Mientras se acerca una nueva instancia judicial en Estados Unidos, el entorno de Nicolás Maduro busca transmitir una imagen de fortaleza. Su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, afirmó que el mandatario se encuentra “muy bien” y que en la próxima audiencia se lo verá “delgado” y con un perfil atlético, producto de una rutina diaria de ejercicio.

Según describió, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, mantienen “ánimo y firmeza” pese a su situación judicial. El legislador insistió en que ambos atraviesan el proceso con entereza y que buscarán sostener la narrativa de inocencia frente a las acusaciones.

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“Marchamos para exigir se levantes las sanciones y también porque el 26 será el juicio del presidente, Nicolás Maduro, y lo van a ver fuerte, más delgado, está haciendo ejercicio y defenderán la verdad de Venezuela y su inocencia” pic.twitter.com/mZzsuBgKyF — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) March 23, 2026 La audiencia prevista en Nueva York, reprogramada tras un pedido de la fiscalía, tendrá carácter procesal y servirá para revisar el estado de la causa, el intercambio de pruebas y los próximos pasos del expediente.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, Maduro se declaró no culpable y se definió como “prisionero de guerra”, al tiempo que denunció haber sido capturado en su residencia en Caracas.

El caso tiene alto voltaje político: el gobierno de Estados Unidos lo acusa de delitos vinculados al narcotráfico, conspiración para el envío de cocaína y uso de armas, en el marco de una presunta estructura conocida como “Cártel de los Soles”.