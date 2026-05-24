La conversación de Andrea Del Boca con Manuel Ibero que despertó sospechas en Gran Hermano

La actriz hizo referencia al incipiente noviazgo del ex de Zoe con la hermanita Lola, que volvió a ingresar mediante el repechaje del reality.

Una conversación ente Andrea Del Boca y Manuel Ibero despertó la sospecha en Gran Hermano sobre la incipiente relación del jugador y Lola Tomaszeuski, recientemente ingresada a la casa mediante el repechaje. ¿Hay amor o es solo una estrategia de juego por el shippeo?

Es que, la joven participante había ingresado al reality en pareja, pero tuvo un gran acercamiento con el ex de Zoe. Si bien estando dentro negaban cualquier tipo de relación amorosa. Sin embargo, al salir se enteró que su novio la engañó y decidió terminar su noviazgo, por lo que al tener la oportunidad de ingresar le confesó todo a su compañero y dieron riendas sueltas al amor.

Pero algo hizo ruido ahora. ¿Qué pasó? La actriz decidió opinar sobre el romance de ambos y le empezar a dar “consejos”. “ Que la historia tuya con Lola sea como una telenovela que va teniendo diferentes matices . No todo de una porque sino en dos o tres días, ¿qué?”, empezó analizando la también productora. “ Sí, sino aburre, ¿no? Te jugás todas las cartas y listo”, comentó el hermanito que recibió la aprobación de la estrella televisiva argentina.

Si bien esta pequeña charla despertó la incertidumbre si realmente Ibero está enamorado de su compañera o es solo parte de la estrategia televisiva para quedarse con el premio principal del programa, él se sinceró: “Es que soy muy ansioso, a los cinco minutos yo ya estaba dándolo un beso ahí”.

“Es lógico, es parte de la realidad, de la naturaleza. Necesitabas estar contenido, tuviste ganas de darle un beso siempre y ahora era como el momento, entonces ahora ¿por qué te lo vas a privar? Pero el tema es que yo, quizás como público, hubiese esperado una semanita, pero bueno se dio”, le explicó y siguió dándole más estrategias de juego: “Es complicado porque Lola también es celosa y si uno se pone distante capaz lo malinterpreta. Entonces no vayamos por ese camino”.

Embed Andrea del Boca no para de coachear a Manuel dándole consejos como espectadora del programa: estamos ante el mayor escándalo en la historia de Gran Hermano, si no sacan a este mujer terminan de perder la poca credibilidad que le queda al programa.



EXPULSIÓN PARA ANDREA pic.twitter.com/qRtdtjVQ7l — tronk (@TronkOficial) May 24, 2026

Gran Hermano: quién será el próximo eliminado según las encuestas

Este lunes será una nueva gala de eliminación en Gran Hermano y con placa negativa uno de los participantes deberá abandonar la casa por decisión del público. Y tal como ocurre cada semana, las encuestas en redes sociales ya anticipan quién sería el participante que se perfila para despedirse.

Tras el ingreso de los nuevos participantes, solo "los originales" tuvieron el privilegio de nominar. En este contexto, quienes están en placa esta semana son Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juani "Juanicar" Caruso.

El periodista Fefe Bongiorno realizó una primera encuesta donde enfrentó a Eduardo, Cinzia y Juanicar, cuyo resultado dio como eliminado a Edu con el 69% de los votos negativos.

Después, en la segunda encuesta, en la cual enfrentó a Hanssen, Mariela y Stefy, la tercera participante acumuló el 24,5% frente al 12,6% de Hanssen y un 8,4% de Mariela. De esta manera, al realizar el cálculo de los porcentajes totales, Juanicar sería el segundo con más votos negativos, mientras que Stefy aparece en tercer puesto.