24 de mayo de 2026 Inicio
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Crisis en Bolivia: Evo Morales pidió convocar a elecciones para "que no haya más muertes"

En medio del desabastecimiento y la escasez que golpea al país, el expresidente boliviano le exigió al gobierno de Rodrigo Paz que llame a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. “Tiene dos caminos: militarizar o la pacificación", expresó.

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En medio de 59 cortes de ruta

En medio de 59 cortes de ruta, Evo pidió que haya elecciones en un plazo de 90 días. 

En medio de un creciente desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible, el expresidente boliviano Evo Morales exigió al gobierno de Rodrigo Paz que convoque a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. Su pedido llega tras el fracaso del operativo oficial para levantar los 59 bloqueos de rutas que paralizan gran parte del país.

El secuestro del material ilícito ocurrió tras la requisa de un autobús.
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El expresidente advirtió que solo así se evitará un desenlace más violento. “Tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o la pacificación, transición, elección en 90 días”, expresó el expresidente en su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca.

La advertencia del dirigente político llega en un escenario de profunda crisis política y económica, donde la presión social contra el gobierno de Rodrigo Paz se intensifica día tras día. Miles de ciudadanos reclaman su renuncia en medio de protestas masivas, decenas de rutas bloqueadas y un creciente desabastecimiento de productos esenciales que golpea con fuerza a las principales ciudades del país.

La tensión se agrava con la represión de movilizaciones y la amenaza de un estado de excepción, mientras la oposición y sectores sociales advierten que la salida debe ser democrática y urgente.

Protesta Bolivia mayo 2026
Los mineros y los campesinos encabezan las protestas en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Pereira Paz.

Los mineros y los campesinos encabezan las protestas en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Pereira Paz.

En ese sentido, añadió: “Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por su renuncia y que un presidente de transición convoque a comicios en ese plazo". Por parte del Gobierno de Rodrigo Paz insisten en que las protestas sociales tienen el objetivo de “alterar el orden democrático” y acusó a Morales de provocarlas.

Crisis y malestar

Las rutas bolivianas amanecieron este domingo con 59 bloqueos en seis de las nueve regiones del país, y se concentraron en la zona andina, tras el fracaso de un segundo operativo policial y militar Corredor humanitario con banderas blancas para despejar una vía troncal tomada desde hace 19 días.

La intención del Gobierno boliviano era liberar la ruta entre La Paz y Oruro, pero fue resistido con dinamita y piedras ya que la caravana oficial sufrió tres emboscadas, una de ellas contra el vehículo del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. Es así que los bloqueos mantienen varados a centenares de camiones y provocaron escasez de alimentos, medicamentos y combustible, disparando los precios en grandes urbes como La Paz, El Alto y Oruro.

Asimismo durante la brutal represión que ocurrió en La Paz el día viernes, las estaciones de servicio acumularon largas filas de personas y autos, que necesitan comprar gasolina. Además, el pueblo boliviano denuncia al gobierno de Rodrigo Paz por entregar gasolina adulterada que estropea y rompe los vehículos.

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