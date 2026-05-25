25 de mayo de 2026 Inicio
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Motín y tensión en una comisaría de Balvanera: hubo disparos, un incendio y varios presos hospitalizados

El hecho ocurrió durante la madrugada en la Comisaría Vecinal 3 donde había 72 detenidos al momento de los incidentes. Todo comenzó cuando un grupo de detenidos habrían intentado fugarse.

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Varios presos y un policía sufrieron heridas y recibieron atención médica

Varios presos y un policía sufrieron heridas y recibieron atención médica

Una noche de tensión y miedo se vivió en una Comisaría de Balvanera cuando un grupo de presos organizaron un motín e intento de fuga. Si bien no hubo que lamentar ningún muerto, varios presos y un policía debieron recibir atención médica.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J.
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El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en la Comisaría Vecinal N°3 donde se registraron disparos, un incendio en uno de los calabozos y varios presos heridos. Todo habría comenzado por el intento de fuga de los reclusos que estaban alojadas en la dependencia ubicada sobre la calle Venezuela al 1900.

Por la tensión del momento se desplegó un amplio operativo policial en la zona para tratar de controlar el accionar de los internos que rompieron candados, provocaron destrozos y utilizaron elementos cortantes caseros durante una revuelta.

Según trascendió, algunos detenidos consiguieron salir de los calabozos y escapar antes de que las fuerzas de seguridad lograran controlar la situación. Si bien la tensión se extendió durante varias horas, los efectivos finalmente lograron recuperar el control de la dependencia.

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Motín e intento de fuga en una comisaría de Balvanera: hubo varios heridos hospitalizados

En medio de los disturbios hubo varios daños en las instalaciones de la Comisaría de Balvanera, cortes de luz y enfrentamientos entre los propios detenidos. Si bien no hubo que lamentar víctimas fatales, algunos presos sufrieron heridas y debieron recibir atención médica.

Según trascendió, al menos nueve reclusos fueron trasladados a otras comisarías y otros tres fueron derivados al Hospital Argerich por inhalación de monóxido de carbono. Además, un policía también resultó herido y fue retirado en camilla, al igual que los tres presos hospitalizados, quienes salieron esposados.

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