Motín y tensión en una comisaría de Balvanera: hubo disparos, un incendio y varios presos hospitalizados El hecho ocurrió durante la madrugada en la Comisaría Vecinal 3 donde había 72 detenidos al momento de los incidentes. Todo comenzó cuando un grupo de detenidos habrían intentado fugarse. Por Agregar C5N en









Varios presos y un policía sufrieron heridas y recibieron atención médica

Una noche de tensión y miedo se vivió en una Comisaría de Balvanera cuando un grupo de presos organizaron un motín e intento de fuga. Si bien no hubo que lamentar ningún muerto, varios presos y un policía debieron recibir atención médica.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en la Comisaría Vecinal N°3 donde se registraron disparos, un incendio en uno de los calabozos y varios presos heridos. Todo habría comenzado por el intento de fuga de los reclusos que estaban alojadas en la dependencia ubicada sobre la calle Venezuela al 1900.

Por la tensión del momento se desplegó un amplio operativo policial en la zona para tratar de controlar el accionar de los internos que rompieron candados, provocaron destrozos y utilizaron elementos cortantes caseros durante una revuelta.

Según trascendió, algunos detenidos consiguieron salir de los calabozos y escapar antes de que las fuerzas de seguridad lograran controlar la situación. Si bien la tensión se extendió durante varias horas, los efectivos finalmente lograron recuperar el control de la dependencia.

Embed Más imágenes del megaoperativo en Balvanera, ante el supuesto motín.



Los móviles y camionetas de la Policía, Bomberos y SAME fueron más de 20 en el lugar, por lo menos tres autobomba y hasta presencia de policías de civil. pic.twitter.com/qoMSrh6NJQ — Mati López (@matiilopez_ok) May 25, 2026