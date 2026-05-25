Famoso por CSI Miami: así fue la impactante transformación del actor David Caruso Supo ser una de las grandes figuras de la televisión estadounidense y sus últimas apariciones en público se alejan del personaje de detective que supo encarnar. Agregar C5N en









La sorpresa apareció cuando comenzaron a circular imágenes recientes de su presente, mostrando una imagen muy distinta a la que el público recordaba. Getty Images

David Caruso reapareció con una imagen totalmente renovada y sorprendió por el cambio físico respecto a su etapa en CSI: Miami.

El actor mostró un look más relajado, con canas, ropa informal y un perfil alejado del estilo que tenía como Horatio Caine.

Tras el final de la serie en 2012, decidió alejarse de la actuación y mantener una vida privada lejos de Hollywood.

Su transformación reavivó el recuerdo de su icónico personaje y generó repercusión entre fanáticos y redes sociales. El paso del tiempo sorprendió a muchos fanáticos de la televisión luego de que salieran a la luz imágenes recientes de David Caruso, el recordado protagonista de CSI: Miami, mostrando una apariencia muy distinta a la que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla. El actor, que alcanzó fama mundial interpretando a Horatio Caine, se mantuvo alejado de los medios y de la industria del entretenimiento durante años, por lo que su reaparición pública generó una fuerte repercusión.

Con un estilo mucho más relajado y distante de la imagen impecable que exhibía durante las grabaciones de la exitosa serie policial, Caruso apareció con canas, un look informal y un perfil completamente alejado del glamour de Hollywood. Este cambio hizo que varias personas incluso tuvieran dificultades para reconocerlo mientras caminaba por la calle, algo que rápidamente despertó comentarios y comparaciones en redes sociales.

David Caruso La sorpresa apareció cuando comenzaron a circular imágenes recientes de su presente, mostrando una imagen muy distinta a la que el público recordaba. Getty Images

Lejos de los reflectores, el actor eligió llevar una vida reservada desde el final de CSI: Miami, producción que lo transformó en una figura emblemática de la televisión de los años 2000. Su transformación volvió a ponerlo en el centro de la conversación pública y recordó el enorme impacto que tuvo su personaje, famoso por las icónicas escenas, las gafas oscuras y sus frases antes de cada corte de cámara.

Como fue la increíble transformación de David Caruso David Caruso supo convertirse en una de las grandes figuras de la televisión estadounidense gracias a sus recordados papeles en NYPD Blue y, años más tarde, en CSI: Miami. Fue justamente su interpretación de Horatio Caine la que lo llevó a la fama internacional, construyendo una imagen inconfundible marcada por su cabello rojizo, su estilo sobrio y las ya clásicas escenas con gafas de sol que quedaron grabadas en la memoria de millones de espectadores.