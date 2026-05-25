25 de mayo de 2026 Inicio
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El papa León XIV ofreció una disculpa histórica por el papel de la Iglesia en legitimar la esclavitud

En su esperada primera encíclica, Magnifica Humanitas (Magnífica Humanidad), en la que ahonda sobre la cuestión de la Inteligencia Artificial (IA), el pontífice calificó al accionar de la Santa Sede como una "herida en la memoria cristiana".

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El papa León XIV publicó su primera encíclica.

El papa León XIV publicó su primera encíclica.

El papa León XIV ofreció este lunes una disculpa histórica por el papel que desempeñó la Iglesia católica en la legitimación de la esclavitud y por no haberla condenado durante siglos. En su esperada primera encíclica, Magnifica Humanitas(Magnífica Humanidad), en la que ahonda sobre la cuestión de la Inteligencia Artificial (IA), calificó al accionar del Vaticano como una "herida en la memoria cristiana".

León XIV visitaría América Latina este año. 
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Se trata de la primera vez que un pontífice reconoce públicamente y pide perdón por el rol que jugaron los propios papas del pasado al otorgar a soberanos europeos una autoridad explícita para someter y esclavizar a "infieles".

El amplio manifiesto trata sobre salvaguardar a la humanidad en una era de creciente dependencia de la IA. León mencionó el comercio transatlántico de esclavos en relación con lo que llamó las nuevas formas de esclavitud y colonialismo que está alimentando la revolución digital, como el trabajo no regulado necesario para obtener minerales raros requeridos para los chips de Inteligencia Artificial.

León respondió a décadas de llamados de católicos afroestadounidenses, activistas y académicos para que la Santa Sede expiara su propio papel en el comercio de seres humanos durante la era colonial. "Es inevitable sentir un profundo dolor al considerar el enorme sufrimiento y humillación que la esclavitud ha significado para tantas personas, en contraste con la dignidad sin límites de cada una de ellas, amadas infinitamente por el Señor. Por eso, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón", escribió el Papa.

Papa León
El papa León XIV advirtó sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial.

El papa León XIV advirtó sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial.

En su encíclica, León recordó que su homónimo, el papa León XIII, fue el primer papa en condenar explícitamente la esclavitud en 1888, aunque eso ocurrió mucho después de que muchos países ya la hubieran abolido. Antes de eso, en la antigüedad y la Edad Media, incluso instituciones de la Iglesia tenían esclavos.

Al reconocer el propio papel de la Santa Sede y las bulas papales del siglo XV, León escribió en su encíclica que "ya en la Edad Moderna la Sede Apostólica romana, instada por las peticiones de los soberanos, intervino en varias ocasiones para regular y legitimar las modalidades de sometimiento y, en algunos casos, de reducción a la esclavitud de los 'infieles'".

León subrayó que no era posible juzgar la moralidad de las decisiones con los estándares de hoy, pero señaló que, "sin embargo, no podemos negar ni minimizar el retraso con el que la Iglesia y la sociedad condenaron el flagelo de la esclavitud".

El pontífice indicó que el Vaticano desde hace mucho ha afirmado la dignidad de todo ser humano como base de su doctrina, "aunque sin haber logrado, en dieciocho siglos, explicitar de manera oficial la total incompatibilidad de la esclavitud con dicha dignidad". "Se trata de una herida en la memoria cristiana a la que no podemos considerarnos ajenos", añadió.

En esa línea, León afirmó que la Iglesia hoy debe condenar firmemente todas las formas de trata relacionadas con la revolución tecnológica digital "si no queremos pedir perdón en el futuro por no haber sido fieles al tesoro de la dignidad humana que contiene nuestra fe".

Los puntos clave de la primera encíclica del papa León XIV

Publicado en conmemoración del 135º aniversario de la histórica encíclica social Rerum novarum de León XIII (1891), el texto consta de una introducción, cinco capítulos y una conclusión y los ejes principales de su mensaje son:

  • Prioridad de la dignidad humana: El texto advierte contra el riesgo de crear una «Babel tecnológica», insistiendo en que las herramientas digitales y los algoritmos deben estar siempre al servicio de las personas y no al revés.
  • Riesgos del poder tecnocrático: Alerta sobre un desarrollo tecnológico desmedido y sin límites éticos que pueda ser utilizado para beneficiar solo el poder de unos pocos, marginar a los más vulnerables o deshumanizar las relaciones sociales.
  • Gobernanza y responsabilidad: Exige marcos de transparencia, regulación internacional y un diálogo abierto entre la teología, las ciencias humanas y los líderes de la industria tecnológica.
  • Paz, trabajo y justicia social: Vincula el impacto de la IA con el futuro del empleo digno, la automatización militar (armas autónomas) y la necesidad de proteger a los menores de edad en el ecosistema digital.

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