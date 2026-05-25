25 de mayo de 2026 Inicio
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Este es el tesoro arqueológico que tiene Salta y es perfecto para visitar

Escondido entre los paisajes de altura de la precordillera salteña, este sitio arqueológico se presenta como uno de los tesoros menos explorados del norte argentino.

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 A esto se suma el entorno natural: cerros

 A esto se suma el entorno natural: cerros, quebradas y formaciones rocosas que crean un escenario tan impactante como silencioso.

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  • El Sillón del Inca, también conocido como Incahuasi o Casa del Inca, es un antiguo sitio arqueológico oculto en la Quebrada del Toro, lejos de los circuitos turísticos tradicionales de Salta.
  • El lugar conserva vestigios prehispánicos y refleja el legado de las civilizaciones andinas que habitaron la región de montaña.
  • El acceso comienza por la Ruta Nacional 51 hasta Ingeniero Maury y continúa con una caminata de ascenso entre senderos de altura.
  • La travesía llega a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar y combina paisajes puneños, historia y aventura en plena precordillera salteña.

El recorrido del Tren de las Nubes suele llevarse todas las miradas gracias a las impactantes vistas de la Quebrada del Toro y sus paisajes de altura. Sin embargo, entre las montañas que rodean este emblemático trayecto salteño todavía permanece escondido un sitio cargado de historia: un antiguo enclave vinculado al período incaico que permanece alejado de los circuitos turísticos tradicionales y atrae a quienes buscan descubrir rincones menos conocidos de la provincia.

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Este lugar ancestral es conocido con distintos nombres, entre ellos la Silla del Inca, el Trono del Inca o Incahuasi, expresión que puede traducirse como “Casa del Inca”. Más allá de las diferentes denominaciones, todas remiten al fuerte legado de las civilizaciones prehispánicas que dejaron su huella en la región y alimentan el misterio que rodea a este espacio ubicado en plena precordillera salteña.

Silla del Inca
A esto se suma el entorno natural: cerros, quebradas y formaciones rocosas que crean un escenario tan impactante como silencioso.

A esto se suma el entorno natural: cerros, quebradas y formaciones rocosas que crean un escenario tan impactante como silencioso.

Llegar hasta este tesoro arqueológico requiere algo más que una simple excursión. El recorrido comienza por la Ruta Nacional 51 hasta la zona de Ingeniero Maury y, desde allí, continúa a pie por senderos de ascenso que atraviesan la montaña. La caminata conduce hasta unos 3.600 metros sobre el nivel del mar, donde el paisaje de altura y los vestigios históricos convierten la experiencia en una verdadera aventura entre historia y naturaleza.

Así es el Sillón del Inca, el destino de Salta perfecto para visitar

Más allá del imponente recorrido del Tren de las Nubes, la Quebrada del Toro esconde rincones cargados de historia que permanecen alejados del turismo masivo. Uno de ellos es el Sillón del Inca, también llamado Incahuasi o Casa del Inca, un sitio arqueológico de origen prehispánico ubicado entre las montañas salteñas. Este enclave ancestral se convirtió en una alternativa ideal para quienes desean explorar el legado cultural de la región y descubrir paisajes poco transitados.

Silla del Inca
El lugar conserva antiguas estructuras de piedra y vestigios que remiten al paso de las civilizaciones andinas por estas alturas.

El lugar conserva antiguas estructuras de piedra y vestigios que remiten al paso de las civilizaciones andinas por estas alturas.

El lugar conserva antiguas estructuras de piedra y vestigios que remiten al paso de las civilizaciones andinas por estas alturas. Su nombre, rodeado de relatos y simbolismo, alimenta el interés de los visitantes que buscan conocer más sobre la presencia incaica en el norte argentino. A esto se suma el entorno natural: cerros, quebradas y formaciones rocosas que crean un escenario tan impactante como silencioso.

La travesía para llegar hasta este punto comienza sobre la Ruta Nacional 51, con dirección a Ingeniero Maury. Desde allí inicia una caminata de ascenso que atraviesa senderos de montaña y conduce hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar. El esfuerzo físico es importante, pero la recompensa aparece al llegar a la cima, donde el paisaje puneño y la historia parecen encontrarse entre las nubes.

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