Alarma en la Selección: Lionel Messi sintió una molestia jugando para Inter Miami y salió de la cancha El capitán argentino sintió un dolor en la cara posterior de la pierna izquierda durante el partido ante Philadelphia Union en el Nu Stadium, a escasas jornadas de la Copa del Mundo 2026. Por Agregar C5N en









Messi se fue directo al vestuario.

Lionel Messi encendió las alarmas en la selección argentina tras abandonar el campo de juego por una molestia física durante la victoria del Inter Miami. El astro rosarino sintió un dolor en la cara posterior de la pierna izquierda en el duelo ante Philadelphia Union en el Nu Stadium, a escasas jornadas de la Copa del Mundo 2026.

El capitán albiceleste solicitó su reemplazo en la segunda etapa y se retiró directo a los vestuarios. La situación física del jugador genera suma preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni de cara al inminente certamen internacional.

Antes de su salida anticipada, el delantero completó una destacada actuación bajo la lluvia y aportó dos pases clave en el triunfo por 6-4 sobre Philadelphia. El atacante asistió en ambas oportunidades a su compañero Germán Berterame.

Embed Messi e a Copa?



O Inter Miami empatava hoje com o Philadelphia Union quando as 73 minutos, Messi deixou o campo sentindo um desconforto que deixou todos assustados e pensativos.



E agora Messi? A Copa está chegando.

pic.twitter.com/FxvsP8Zj1C — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) May 25, 2026

El equipo local logró revertir un inicio adverso en el marcador gracias al aporte goleador del uruguayo Luis Suárez. Por su parte, el argentino Rodrigo De Paul sumó minutos de titular e intervino en la creación de las jugadas ofensivas para la franquicia de la Florida.