River no aguantó la ventaja y empata 1-1 con Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026 El Millonario y el Pirata se enfrentan en el estadio Mario Alberto Kempes por la gran definición del campeonato. El equipo de Núñez busca el título 73 en su historia, mientras que el conjunto cordobés pretende su primera estrella en la Primera División. Facundo Colidio abrió el marcador para los de Eduardo Coudet y Leonardo Morales lo igualó para los de Ricardo Zielinski. Por Agregar C5N en









River y Belgrano juegan en el estadio Mario Alberto Kempes. X (@Belgrano) River y Belgrano juegan en el estadio Mario Alberto Kempes. C5N

River empata 1-1 con Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026. El Millonario abrió el marcador con un gol de Facundo Colidio, mientras que luego lo igualó Leonardo Morales. El árbitro es Yael Falcón Pérez.

El Millonario busca el título 73 en su historia y el primero con la dirección técnica de Eduardo Coudet, mientras que el Pirata pretende conseguir su primera estrella en la Primera División.

Coudet dispuso tres modificaciones tras la victoria 1-0 contra Rosario Central en el Monumental por las semifinales del campeonato, ya que Fabricio Bustos reemplaza a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña a Matías Viña y Joaquín Freitas a Sebastián Driussi. Luego, el Millonario jugó con varios suplentes en el empate 1-1 con Bragantino por la quinta fecha de la Copa Sudamericana. Aníbal Moreno es titular contra Belgrano pese a que sufrió un esguince de rodilla frente al Canalla.

Por su parte, el DT de Belgrano, Ricardo Zielinski, resolvió que Agustín Falcón juegue por Lisandro López y Juan Velázquez por Francisco González Metilli, después del triunfo 4-3 sobre Argentinos Juniors en la tanda de penales en La Paternal, luego de que empataran 1-1 en el tiempo regular y el tiempo extra por las semifinales.

En tanto, además de quedarse con el trofeo, el ganador del partido también se clasificará a la Copa Libertadores 2027. El equipo de Núñez no disputa la edición de 2026 por sus malos desempeños y el conjunto cordobés aspira a acceder al torneo continental por primera vez en su historia.