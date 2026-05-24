24 de mayo de 2026 Inicio
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River no aguantó la ventaja y empata 1-1 con Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

El Millonario y el Pirata se enfrentan en el estadio Mario Alberto Kempes por la gran definición del campeonato. El equipo de Núñez busca el título 73 en su historia, mientras que el conjunto cordobés pretende su primera estrella en la Primera División. Facundo Colidio abrió el marcador para los de Eduardo Coudet y Leonardo Morales lo igualó para los de Ricardo Zielinski.

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River y Belgrano juegan en el estadio Mario Alberto Kempes.

River y Belgrano juegan en el estadio Mario Alberto Kempes.

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River y Belgrano juegan en el estadio Mario Alberto Kempes.

River y Belgrano juegan en el estadio Mario Alberto Kempes.

C5N

River empata 1-1 con Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026. El Millonario abrió el marcador con un gol de Facundo Colidio, mientras que luego lo igualó Leonardo Morales. El árbitro es Yael Falcón Pérez.

Facundo Colidio abrió el marcador.
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El Millonario busca el título 73 en su historia y el primero con la dirección técnica de Eduardo Coudet, mientras que el Pirata pretende conseguir su primera estrella en la Primera División.

Coudet dispuso tres modificaciones tras la victoria 1-0 contra Rosario Central en el Monumental por las semifinales del campeonato, ya que Fabricio Bustos reemplaza a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña a Matías Viña y Joaquín Freitas a Sebastián Driussi. Luego, el Millonario jugó con varios suplentes en el empate 1-1 con Bragantino por la quinta fecha de la Copa Sudamericana. Aníbal Moreno es titular contra Belgrano pese a que sufrió un esguince de rodilla frente al Canalla.

En tanto, además de quedarse con el trofeo, el ganador del partido también se clasificará a la Copa Libertadores 2027. El equipo de Núñez no disputa la edición de 2026 por sus malos desempeños y el conjunto cordobés aspira a acceder al torneo continental por primera vez en su historia.

Los goles de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

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River vs. Belgrano: formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.
  • Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Sporle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
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