23 de mayo de 2026 Inicio
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Donald Trump reavivó la tensión con Groenlandia con una polémica publicación

Las especulaciones sobre una posible invasión reflotaron luego de que el Presidente estadounidense compartiera una imagen editada en la que se puede ver su cara mientras fijamente hacia la isla.

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El Presidente de EEU generó revuelo por una publicación con la frase Hola

El Presidente de EEU generó revuelo por una publicación con la frase "Hola, Groenlandia". 

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó las tensiones con Groenlandia al compartir en la red Truth Social una sugerente imagen retocada en la que se lo ve a él con la mirada fija sobre la isla que, aunque goza de cierta autonomía, pertenece a Dinamarca, aunque el republicano pretende que forme parte de su país.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu.
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"Hola, Groenlandia", reza el breve mensaje, que está acompañado por una imagen en la que se ve la cara del gobernante sobre una de las barriadas de la isla. La figura de Trump, que tiene una escala gigante si se compara con el pueblo, observa atentamente el territorio que, según ha manifestado ya varias veces, quiere anexar a Estados Unidos.

Trump Groenlandia
Donald Trump posteó una imagen con un mensaje para Groenlandia.

Donald Trump posteó una imagen con un mensaje para Groenlandia.

Estados Unidos inauguró oficialmente una nueva y amplia sede consular en Nuuk, capital de la isla. Durante el acto, el gobernador de Luisiana y enviado especial de Estados Unidos, Jeff Landry, declaró a la prensa internacional que era "hora de que Estados Unidos vuelva a poner su huella en Groenlandia", lo que repercutió en los locales.

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A raíz de esto, más de 500 ciudadanos groenlandeses se manifestaron en el lugar para rechazar el aumento de la presencia de Estados Unidos en la isla. Con banderas locales y pancartas, los manifestantes expresaron su oposición a las pretensiones de control territorial y defendieron la soberanía y los procesos democráticos de su comunidad.

Qué dicen las autoridades de Groenlandia

Hace unos meses, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, habían rechazado el anuncio de Donald Trump de enviar un barco hospital a la isla. "No, gracias", apuntó el jefe de Gobierno del territorio autónomo de Dinamarca.

Jens-Frederik Nielsen Groenlandia
Jens-Frederik Nielsen, el primer ministro de Groenlandia.

Jens-Frederik Nielsen, el primer ministro de Groenlandia.

"La población groenlandesa recibe la atención de salud que requiere. La recibe en Groenlandia y, si es necesario un tratamiento especial, lo recibe en Dinamarca. Por lo tanto, no es necesaria una iniciativa sanitaria especial en Groenlandia", explicó el ministro de Defensa.

En la misma línea, Nielsen afirmó en Facebook que "registró" la "idea" de Trump, pero le aclaró: "Tenemos un sistema de salud pública donde las atenciones son gratuitas para los ciudadanos".

Igual que Dinamarca, la isla ártica tiene acceso a atención médica gratuita y las autoridades locales administran su sistema de salud. Tiene un total de cinco hospitales regionales y el de Nuuk, la capital, recibe pacientes de todo el país.

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