24 de mayo de 2026 Inicio
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Una fuga química tóxica obliga a evacuar 40.000 personas en California: "Si falla, explota"

Las autoridades tomaron la decisión ante la posible explosión de un tanque que filtró una sustancia química peligrosa. En total son casi 27 mil litros de metacrilato de metilo utilizados para fabricar piezas de plástico. El gobernador Gavin Newsom declaró "estado de emergencia" para el condado de Orange.

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Una fuga química tóxica obliga a evacuar 40.000 personas en California: Si falla, explota
Apu Gomes/Getty Images

Una fuga química tóxica en el condado de Orange, en Estados Unidos, generó la evacuación de 40 mil personas. Un tanque de la planta de plásticos aeroespaciales en Garden Grove comenzó a filtrar una sustancia llamada metacrilato de metilo, utilizada para fabricar piezas de plástico y altamente peligrosa.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el "estado de emergencia" para la ciudad de Orange, ubicada al sur del estado. Según un informe de bomberos, compartido con medios estadounidenses, el tanque tiene una capacidad de almacenamiento de 22.700 y 26.500 litros de metacrilato de metilo y en las últimas horas del jueves comenzó a liberar vapores en el aire.

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A pesar de que la situación fue atendida de inmediato y tanto bomberos como personal comenzaron a trabajar para bajar la temperatura, el jefe de Bomberos de la ciudad de Orange aseguró el viernes que "el tanque podría fallar y agrietarse" o podría "explotar" a pesar de los esfuerzos.

“Esto va a fracasar, y no sabemos cuándo”, aseguró Covey para el medio AP. “Estamos haciendo todo lo posible para averiguar cuándo o cómo podemos evitarlo”.

A partir de ese día, las autoridades extendieron las medidas de evacuación a las localidades de Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park y Westminster, dentro de la ciudad de Orange.

Las autoridades de la ciudad informaron que "sabemos que el tanque está entrando en un estado de sobrecalentamiento descontrolado". “Literalmente, solo quedan dos opciones. El tanque falla y derrama entre seis y siete mil galones de sustancias químicas muy peligrosas en el estacionamiento de la zona. O bien, el tanque sufre una fuga térmica y explota, afectando también a los tanques cercanos que contienen combustible o productos químicos", sentenciaron.

¿Qué es el metacrilato de metilo?

"El polímero en sí no es tóxico, pero su predecesor líquido, el metacrilato de metilo (MMA), un monómero (esencialmente un conjunto de moléculas individuales), sí lo es. Si se dispersa en el aire, puede ser perjudicial para la salud en altas concentraciones y por exposición crónica o prolongada", explicó Elias Picazo, profesor adjunto de química en diálogo con Los Ángeles Time.

En esa línea añadió que "el otro peligro es la explosión en sí. Y parece que la reacción ya se ha iniciado, y ahí es donde surge la preocupación por la explosión”.

Por su parte, la doctora Regina Chinsio-Kwong funcionaria del condado de Orange, añadió en diálogo con el mismo medio que el metacrilato de metilo es una sustancia muy tóxica que "puede causar irritación significativa en los pulmones y las fosas nasales, además de náuseas y mareos", por lo que las personas expuestas podrían llegar a experimentar problemas respiratorios y necesiten hospitalización.

Embed - ¿Qué es el metacrilato de metilo que amenaza a miles de personas en California? | Noticias Telemundo

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