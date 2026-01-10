Denunciaron que no se concretó ni el 1% de las liberaciones de presos políticos en Venezuela

Edmundo González, el líder opositor en el país sudamericano, sostuvo que, a 48 horas de que se anunciaran las excarcelaciones, aún no se ha concretado ni una mínima parte. "La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño", dijo el excandidato presidencial.

Después de que el gobierno de Venezuela anunció esta semana que liberaría a una enorme parte de los presos políticos del régimen, según el líder opositor Edmundo González no se concretó ni el 1% del fin de estas reclusiones. Así lo aseguró mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Revelan que el Vaticano negoció una salida de Maduro a Rusia para evitar la incursión militar de EEUU

"Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas . Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas", sostuvo el excandidato presidencial durante las últimas elecciones de 2024, en las que estuvo acompañado en la fórmula por María Corina Machado.

"La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías", dijo González. Luego, agregó que "la libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad".

Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas. Mi hija ha estado… pic.twitter.com/gSZ1CU18Qa

Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, en el país hay unos 810 presos políticos. Pero para otras asociaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, la cifra asciende a más de 1.000 . Si bien el chavismo anunció esta semana que se haría una gran liberación de las personas que se encuentran recluidas por participar en diferentes movilizaciones y actos públicos contra el régimen, el gobierno fue concretando las excarcelaciones a cuentagotas.

"Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre", cerró González en su publicación en la red social X en la que reclamó la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela.

Revelan que el Vaticano negoció una salida de Nicolás Maduro a Rusia para evitar la incursión militar de Estados Unidos

El Vaticano intentó frenar la incursión militar de EEUU en Caracas del pasado 3 de enero y evitar una salida diplomática con un ofrecimiento de asilo en Rusia al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, ante el inminente ataque estadounidense.

Según una información difundida por el medio estadounidense The Washington Post, existió una reunión de urgencia durante Nochebuena entre el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin (quien conoce profundamente la política de Caracas por su pasado como nuncio en ese país) y el embajador norteamericanao ante la Santa Sede, Brian Burch, con la intención de mediar una salida del líder del chavismo y su entorno a un búnker ruso.

Pietro Parolin Pietro Parolin, un diplomático de carrera, intentó interceder antes de la intervención militar. CNS/Pablo Esparza

"Lo que se le propuso a Nicolás Maduro fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero", expresó la fuente del prestigioso medio, Además, añadió que "parte de la propuesta era que el presidente ruso, Vladímir Putin, garantizara su seguridad".

A pesar de ello, Estados Unidos ejecutó en la madrugada del pasado sábado la Operación Resolución Absoluta en Caracas, Venezuela, donde una tropa de elite logró culminó con la captura del presidente, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores en un megaoperativo sin precedentes que incluyó bombardeos estratégicos y el traslado del mandatario hacia territorio norteamericano para enfrentar un proceso judicial.