10 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Denunciaron que no se concretó ni el 1% de las liberaciones de presos políticos en Venezuela

Edmundo González, el líder opositor en el país sudamericano, sostuvo que, a 48 horas de que se anunciaran las excarcelaciones, aún no se ha concretado ni una mínima parte. "La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño", dijo el excandidato presidencial.

Por

Según diferentes organizaciones de derechos humanos, hay más de 800 presos políticos en Venezuela.

Después de que el gobierno de Venezuela anunció esta semana que liberaría a una enorme parte de los presos políticos del régimen, según el líder opositor Edmundo González no se concretó ni el 1% del fin de estas reclusiones. Así lo aseguró mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

La Santa Sede intentó hasta último momento evitar la invasión estadounidense.
Te puede interesar:

Revelan que el Vaticano negoció una salida de Maduro a Rusia para evitar la incursión militar de EEUU

"Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas", sostuvo el excandidato presidencial durante las últimas elecciones de 2024, en las que estuvo acompañado en la fórmula por María Corina Machado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdmundoGU/status/2010030938428781035&partner=&hide_thread=false

"La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías", dijo González. Luego, agregó que "la libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad".

Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, en el país hay unos 810 presos políticos. Pero para otras asociaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, la cifra asciende a más de 1.000. Si bien el chavismo anunció esta semana que se haría una gran liberación de las personas que se encuentran recluidas por participar en diferentes movilizaciones y actos públicos contra el régimen, el gobierno fue concretando las excarcelaciones a cuentagotas.

"Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre", cerró González en su publicación en la red social X en la que reclamó la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela.

Revelan que el Vaticano negoció una salida de Nicolás Maduro a Rusia para evitar la incursión militar de Estados Unidos

El Vaticano intentó frenar la incursión militar de EEUU en Caracas del pasado 3 de enero y evitar una salida diplomática con un ofrecimiento de asilo en Rusia al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, ante el inminente ataque estadounidense.

Según una información difundida por el medio estadounidense The Washington Post, existió una reunión de urgencia durante Nochebuena entre el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin (quien conoce profundamente la política de Caracas por su pasado como nuncio en ese país) y el embajador norteamericanao ante la Santa Sede, Brian Burch, con la intención de mediar una salida del líder del chavismo y su entorno a un búnker ruso.

Pietro Parolin
Pietro Parolin, un diplomático de carrera, intentó interceder antes de la intervención militar.

Pietro Parolin, un diplomático de carrera, intentó interceder antes de la intervención militar.

"Lo que se le propuso a Nicolás Maduro fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero", expresó la fuente del prestigioso medio, Además, añadió que "parte de la propuesta era que el presidente ruso, Vladímir Putin, garantizara su seguridad".

A pesar de ello, Estados Unidos ejecutó en la madrugada del pasado sábado la Operación Resolución Absoluta en Caracas, Venezuela, donde una tropa de elite logró culminó con la captura del presidente, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores en un megaoperativo sin precedentes que incluyó bombardeos estratégicos y el traslado del mandatario hacia territorio norteamericano para enfrentar un proceso judicial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Laverde, uno de los liberados.

Venezuela: liberaron a los activistas Virgilio Laverde y Didelis Corredor Acosta

play

Atraparon a un miembro de la banda narco venezolana El Tren de Aragua en Corrientes

Donald Trump comunicó la noticia en Truth Social.

Estados Unidos incautó un petrolero venezolano que partió sin aprobación

El papa León XIV habló sobre Venezuela. 

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

Por el momento liberaron a cinco presos políticos. 

Liberan presos políticos en Venezuela: quiénes son

play

Trump anunció la cancelación de la segunda ola de ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos

Rating Cero

El Polaco es el intérprete de muchos éxitos de la cumbia argentina. 

Video: un artista callejero argentino cantó un éxito de El Polaco en una peatonal de Irlanda y se viralizó

La conductora de Masterchef Celebrity, Wanda Nara. 

Wanda Nara tiene una desafiante cláusula en su contrato con Telefe por Masterchef: de qué se trata

Gime Accardi habló sobre Nico Vázquez. 

Gime Accardi reveló detalles de su separación con Nico Vázquez y aclaró si le fue infiel con Dai Fernández

Emilia Attias no se esconde y se muestra junto a su nuevo novio

Cumpliendo el primero año: así son las vacaciones de Emilia Attias con su nueva pareja

 la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. 
play

Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado

El estreno de la cuarta temporada fue ayer, viernes 9 de enero de 2026. Ya están disponibles los seis episodios de la temporada 4 en Netflix a nivel global.
play

Machos Alfa llega con su cuarta temporada a Netflix y promete ser furor: cuál es la historia que atrapa a todos

últimas noticias

play

Chubut: la imagen que demuestra que "hubo intención criminal" en los incendios de la Patagonia

Hace 7 minutos
El Ministro puntano salvó a dos mujeres de la crecida del arroyo Los Molles.

San Luis: un ministro arriesgó su vida y se metió en un arroyo crecido para salvar a dos turistas

Hace 14 minutos
Gimena Agustina Cardozo (27) y su hijo Dominic presentaron heridas de arma blanca y signo de estrangulamiento.

Doble homicidio en La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su mujer y su bebé de 11 meses

Hace 37 minutos
Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos que abandonen Venezuela de inmediato

Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos que abandonen Venezuela de inmediato

Hace 41 minutos
Al menos un grupo de cinco hombres armados irrumpió en la cancha de fútbol.

Ecuador en shock: tres muertos tras un ataque armado durante un partido entre amigos

Hace 1 hora