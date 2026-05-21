Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de mayo

El billete estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en una semana marcada por la continuidad de la calma cambiaria.

El dólar oficial atraviesa la semana sin sobresaltos.

El dólar minorista cotiza este jueves a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación , luego de una jornada de miércoles sin modificaciones , en la extensión de la pax cambiaria que predomina en las últimas semanas.

Récord histórico: el superávit comercial de abril alcanzó los u$s2.711 millones

En el mercado informal, el dólar blue retrocede ligeramente y se mueve a $1.430 para la venta, luego de haber dado un salto en el inicio de la semana.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón , en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.397 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.486,92, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.431,02

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.403,5 para la compra y $1.404,5 para la venta.