Adabel Guerrero y un sentido mensaje tras su separación: "No te apures a rearmar tu vida"

Fiel a su estilo , Adabel Guerrero mantiene una relación muy cercana con sus seguidores y suele compartir varias historias por día mostrando parte de su rutina. Sin embargo, esta vez no se trató de un contenido divertido, sino más bien un mensaje con tono reflexivo y de apoyo para otras mujeres que puedan estar atravesando una situación parecida a la suya.

La bailarina de Sex, desde su red personal, empezó dando un consejo, utilizando la metáfora de un rompecabezas. “No te apures en rearmar tu vida” , y continuó: “una vez que empezás a organizarte, a separar las cosas, a poner orden, aunque sea un poco de claridad, y las primeras fichas se empiezan a encajar, casi que no podés creer cómo de a poco se va acomodando todo tan rápido o más rápido de lo que pensabas”, reflexionó.

Tras 17 años de relación, la bailarina se separó y en medio de acusaciones de infidelidad, Adabel aseguró en distintas oportunidades que no quería hablar del tema porque ya lo había conversado previamente con su expareja. Además, se mostró especialmente sensible por la exposición de Lola, la hija de 8 años que tienen en común. “Es lo que más me duele”, declaró en Lam al referirse a la situación.

En este contexto, también contó que, a pesar de estar separada, sigue conviviendo con Lamela, esta decisión la tomaron juntos con el fin de asegurar el bienestar de la menor, “vamos a convivir hasta 2027, voy a esperar a que Lola termine el colegio para mudarnos juntas a Capital”.

Cómo le dijo sobre la separación a su hija

Sin duda lo que sensibiliza a la bailarina es como puede impactar todo esto en la vida de su pequeña hija Lola, por lo que a la hora de comunicarle la separación se tomo su tiempo de pensar en como hacerlo. Fue en la mesa de Juana Viale donde ella abrió su corazón, aclaró que no fue una decisión fácil y que durante mucho tiempo creyó que la crisis era algo normal en una pareja. “Me separé. Fue muy difícil... 17 años en pareja, muchísimo. Yo nunca me imaginé separada. La verdad es que sí, lo había pensado varias veces porque no marchaba, no funcionaba. Mucha incomunicación durante mucho tiempo. Pero no me imaginaba separada”, confesó.

MartinLamela AdabelGuerrero

Luego contó que ver en otras parejas la conexión que ellos no tenían, le hizo abrir los ojos, entonces tomada la decisión se sentó a hablar con su hija. “La palabra nos separamos, a mí me parecía dura, entonces utilicé su lenguaje. Le dijimos ‘con papá nos seguimos amando, vamos a ser tus papás, siempre vas a ser nuestra prioridad, pero no somos más novios”, contó. Sin dudas la prioridad de la pareja era darle tranquilidad a la menor y que no le queden dudas de que ellos siempre serán una familia.