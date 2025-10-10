10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién es María Corina Machado: la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025

La principal opositora venezolana fue distinguida por su trabajo para la defensa de la Democracia en su país. Hace más de 20 años se dedica a la política.

Por
La líder opositora se puso al frente de las protestas contra el mandatario Nicolás Maduro.

La líder opositora se puso al frente de las protestas contra el mandatario Nicolás Maduro.

AFP

La dirigente venezolana María Corina Machado distinguida con el premio Nobel de la Paz 2025, es la principal líder opositora al gobierno del fallecido Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. La distinción que se dio a conocer en Oslo, Noruega.

Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.
Te puede interesar:

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Es ingeniera industrial, pero hace más de de 20 años que se dedica a la política. Tiene una especialización en finanzas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), una escuela de negocios en Venezuela. Además, es egresada del programa de líderes mundiales en políticas públicas de la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Fundó Vente Venezuela en 2012 y se presentó como líder de la oposición a Maduro en las que ganó pero no pudo participar en la elección nacional.

En las bases de su espacio están la doctrina económica de partido de liberal y propone una opción contraria al socialismo para Venezuela, a la vez que postula las premisas del libre mercado, así como del respeto a la propiedad privada y al estado de Derecho.

"Un modelo de desarrollo inclusivo y liberal para generar prosperidad, riqueza y libertad en Venezuela”, dijo sobre el movimiento político de orientación liberal-republicano.

Entre sus propuestas de gobierno están un programa extenso de privatizaciones de empresas públicas, incluyendo la actividad petrolera. Apoya el debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación, el uso medicinal de la marihuana y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Es divorciada y madre de tres hijos, dos hombres y una mujer. Tiene 56 años y se dio a conocer en 2002 como cofundadora de la organización no gubernamental Súmate, encargada de velar por la transparencia electoral y la participación ciudadana. Recolectó cerca de 4 millones de firmas en el referendo revocatorio organizado en 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez, quien fue ratificado en su mandato en esa oportunidad y murió en el poder en 2013.

En 2010, Corina Machado renunció a la presidencia de Súmate y se postuló para la Asamblea Nacional, consiguiendo una banca como Diputada. Sin embargo, en el año 2014 abandonó su cargo tras asumir como representante alterna de Panamá ante la OEA.

Además, la líder opositora al gobierno de Maduro incursionó en las elecciones presidenciales por primera vez en el año 2012, momento en el que obtuvo el 3,81% de los votos cuando se presentó como precandidata.

Por qué el Nobel de la Paz fue para María Corina Machado

Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según anunció el presidente del comité que entrega los galardones, Jorgen Watne Frydnes.

Corina Machado estuvo detenida por su oposición al chavismo y enfrentó múltiples causas legales, incluyendo acusaciones de conspiración. En el año 2024, la venezolana fue reconocida con el Premio Sájarov y el Premio Václav Havel de Derechos Humanos.

Noticias relacionadas

“Donald Trump cerró nuestro gobierno, denunció Warren. 

Una senadora demócrata presentó un proyecto para frenar salvataje financiero de EEUU a Argentina

Entró en efecto el alto al fuego en Gaza.

Comenzó el alto al fuego en Gaza: Israel repliega sus tropas y Hamás liberará a los rehenes

José Jerí, muy resistido por la opinión pública.

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú a fines de 2022

Crisis política en Perú: el Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte

Machado, ganadora del galardón.

El Premio Nobel de la Paz fue para la venezolana María Corina Machado

“El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos”, afirmó un comunicado del premier israelí.

El gobierno de Israel aprobó el acuerdo de paz para liberar a todos los rehenes en Gaza

Rating Cero

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

Romina y Thiago fueron compañeros en Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig contó cómo fue el encuentro Thiago Medina con sus hijas tras la internación

últimas noticias

play

En San Nicolás y en clave electoral, Milei anunció que impulsará una reforma general laboral

Hace 15 minutos
El nuevo importador de Chery es el Grupo Corven.

Una marca china se relanza en Argentina

Hace 36 minutos
play
Me aconsejó mucho, lo voy a llevar siempre en mi corazón, aseguró el Pulpo.

"Para vos, Miguel": entre lágrimas, el Pulpo González le dedicó a Russo su gol contra San Lorenzo

Hace 40 minutos
La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social.

Día mundial de la salud mental: 3 de cada 10 personas tienen trastorno de ansiedad

Hace 1 hora
La empresa creadora de ChatGTP desembarca en Argentina. 

OpenAI: de cuánto es la suma que invertirá en Argentina

Hace 1 hora