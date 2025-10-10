Quién es María Corina Machado: la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025

La principal opositora venezolana fue distinguida por su trabajo para la defensa de la Democracia en su país. Hace más de 20 años se dedica a la política.

La líder opositora se puso al frente de las protestas contra el mandatario Nicolás Maduro.

La dirigente venezolana María Corina Machado distinguida con el premio Nobel de la Paz 2025, es la principal líder opositora al gobierno del fallecido Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. La distinción que se dio a conocer en Oslo , Noruega.

Es ingeniera industrial , pero hace más de de 20 años que se dedica a la política. Tiene una especialización en finanzas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), una escuela de negocios en Venezuela. Además, es egresada del programa de líderes mundiales en políticas públicas de la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Fundó Vente Venezuela en 2012 y se presentó como líder de la oposición a Maduro en las que ganó pero no pudo participar en la elección nacional.

En las bases de su espacio están la doctrina económica de partido de liberal y propone una opción contraria al socialismo para Venezuela, a la vez que postula las premisas del libre mercado , así como del respeto a la propiedad privad a y al estado de Derecho.

"Un modelo de desarrollo inclusivo y liberal para generar prosperidad, riqueza y libertad en Venezuela”, dijo sobre el movimiento político de orientación liberal-republicano.

Entre sus propuestas de gobierno están un programa extenso de privatizaciones de empresas públicas, incluyendo la actividad petrolera. Apoya el debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación, el uso medicinal de la marihuana y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Es divorciada y madre de tres hijos, dos hombres y una mujer. Tiene 56 años y se dio a conocer en 2002 como cofundadora de la organización no gubernamental Súmate, encargada de velar por la transparencia electoral y la participación ciudadana. Recolectó cerca de 4 millones de firmas en el referendo revocatorio organizado en 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez, quien fue ratificado en su mandato en esa oportunidad y murió en el poder en 2013.

En 2010, Corina Machado renunció a la presidencia de Súmate y se postuló para la Asamblea Nacional, consiguiendo una banca como Diputada. Sin embargo, en el año 2014 abandonó su cargo tras asumir como representante alterna de Panamá ante la OEA.

Además, la líder opositora al gobierno de Maduro incursionó en las elecciones presidenciales por primera vez en el año 2012, momento en el que obtuvo el 3,81% de los votos cuando se presentó como precandidata.

Por qué el Nobel de la Paz fue para María Corina Machado

Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según anunció el presidente del comité que entrega los galardones, Jorgen Watne Frydnes.

Corina Machado estuvo detenida por su oposición al chavismo y enfrentó múltiples causas legales, incluyendo acusaciones de conspiración. En el año 2024, la venezolana fue reconocida con el Premio Sájarov y el Premio Václav Havel de Derechos Humanos.