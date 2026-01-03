3 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

"Operación Resolución Absoluta": Estados Unidos reveló el nombre del operativo de captura de Nicolás Maduro

Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, brindó detalles sobre el gran operativo militar que el país llevó a cabo en territorio venezolano. "Más de 150 aeronaves involucradas en la operación", aseguró.

Por
A pesar de que una aeronave fue dañada

A pesar de que una aeronave fue dañada, todas regresaron a Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa que brindó Donald Trump, tras confirmar el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine brindó detalles sobre "Operación Resolución Absoluta", nombre que le dieron al operativo dentro de tierras venezolanas.

Delcy Rodríguez se pronunció tras la invasión de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.
Te puede interesar:

Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump: "Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos"

"Requirió todos los componentes de nuestras fuerzas, la marina, la infantería, conjunto con el servicio de inteligencia en una operación sin precedentes", explicó Dan durante la conferencia de prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SA_Defensa/status/2007498246936244590&partner=&hide_thread=false

En esa línea añadió que lo más importante era la precisión y que, la operación debía ser acompañada de buenas condiciones meteorológicas: "Requirió toda nuestra precisión e integración de todas las fuerzas. Más de 150 aviones en coordinación de tiempo de lugar para alcanzar solo una meta, para ingresar en Caracas".

Eso no es todo, sino que compartieron una breve cronología del operativo:

  • 02:01 AM hora de Caracas Complejo de Maduro violado por EEUU
  • Maduro y su esposa se dieron por vencidos y fueron puestos bajo custodia.
  • 4:29 AM hora de Caracas Las fuerzas estadounidenses estaban nuevamente sobre el agua.

"Durante meses trabajamos para encontrar a Maduro, entender cómo se movía, cuáles eran sus rutinas, cuáles eran sus traslados", explicó sobre las tareas previas que realizaron antes de llevar adelante el ataque.

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Horas más tarde del ataque de Estados Unidos a Venezuela, Donald Trump utilizó su red social Truth para mostrar la primera imagen de Nicolás Maduro capturado por el gobierno norteamericano y contó que se encontraba en el USS Iwo Jima.

En la imagen se puede ver a Maduro vestido con ropa deportiva, una botella de agua en la mano, auriculares en sus oídos y gafas negras que no le permiten ver.

Nicolás Maduro detenido

Todo comenzó con las explosiones durante la madrugada en distintos puntos del país y, ante la “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual”, según indicó Maduro a EFE, se declaró en estado de conmoción exterior y publicaron un comunicado en rechazo a los hechos.

También se da luego de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya contado que desconocen el paradero de Maduro y le pidió a Estados Unidos una prueba de vida.

Previamente, el presidente Donald Trump había confirmado que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron retirados de su país: "Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marine Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela

Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela: "La soberanía de los Estados nunca es negociable"

Estados Unidos va a controlar Venezuela. 

Trump puso en duda a Corina Machado: "Sería duro para ella ser líder"

play

El secretario General de la ONU advirtió que el ataque de EEUU a Venezuela sienta "un precedente peligroso"

El mandatario estadounidense apuntó contra su par colombiano.

La dura advertencia de Trump a Petro: "Más vale que se cuide"

La imagen de Maduro capturado.

Trump publicó la primera foto de Maduro detenido

Trump contó los detalles de la última conversación con Maduro.

Trump reveló la última conversación con Maduro antes del ataque a Venezuela

Rating Cero

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

Stephen Lang y la exigente preparación física para Avatar.

La impresionante transformación de Stephen Lang para Avatar: así se ve a los 73 años

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

últimas noticias

Delcy Rodríguez se pronunció tras la invasión de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump: "Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos"

Hace 12 minutos
Marine Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela

Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela: "La soberanía de los Estados nunca es negociable"

Hace 26 minutos
Cristina Kirchner recibió el alta médica. 

Le dieron el alta a Cristina Kirchner tras permanecer dos semanas internada por apendicitis

Hace 35 minutos
Caminito es una celebridad. La callecita de La Boca está entre los 10 lugares más fotografiados del mundo, según estadísticas de Google Maps.

Cual es la historia desconocida de Caminito y como se volvió un lugar turístico único en Buenos Aires

Hace 51 minutos
play
La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

Hace 55 minutos