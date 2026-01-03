"Operación Resolución Absoluta": Estados Unidos reveló el nombre del operativo de captura de Nicolás Maduro

Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, brindó detalles sobre el gran operativo militar que el país llevó a cabo en territorio venezolano. "Más de 150 aeronaves involucradas en la operación", aseguró.

A pesar de que una aeronave fue dañada, todas regresaron a Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa que brindó Donald Trump, tras confirmar el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela , el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine brindó detalles sobre "Operación Resolución Absoluta", nombre que le dieron al operativo dentro de tierras venezolanas.

"Requirió todos los componentes de nuestras fuerzas, la marina, la infantería, conjunto con el servicio de inteligencia en una operación sin precedentes", explicó Dan durante la conferencia de prensa.

En esa línea añadió que lo más importante era la precisión y que, la operación debía ser acompañada de buenas condiciones meteorológicas: "Requirió toda nuestra precisión e integración de todas las fuerzas. Más de 150 aviones en coordinación de tiempo de lugar para alcanzar solo una meta, para ingresar en Caracas".

Eso no es todo, sino que compartieron una breve cronología del operativo:

" Durante meses trabajamos para encontrar a Maduro, entender cómo se movía, cuáles eran sus rutinas, cuáles eran sus traslados ", explicó sobre las tareas previas que realizaron antes de llevar adelante el ataque.

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Horas más tarde del ataque de Estados Unidos a Venezuela, Donald Trump utilizó su red social Truth para mostrar la primera imagen de Nicolás Maduro capturado por el gobierno norteamericano y contó que se encontraba en el USS Iwo Jima.

En la imagen se puede ver a Maduro vestido con ropa deportiva, una botella de agua en la mano, auriculares en sus oídos y gafas negras que no le permiten ver.

Nicolás Maduro detenido Donald Trump (Truth Social)

Todo comenzó con las explosiones durante la madrugada en distintos puntos del país y, ante la “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual”, según indicó Maduro a EFE, se declaró en estado de conmoción exterior y publicaron un comunicado en rechazo a los hechos.

También se da luego de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya contado que desconocen el paradero de Maduro y le pidió a Estados Unidos una prueba de vida.

Previamente, el presidente Donald Trump había confirmado que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron retirados de su país: "Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".