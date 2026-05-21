El misterioso anuncio de una estrella internacional que huele a despedida: "Creo que eso será todo"

El mundo de la música se sorprendió con las declaraciones de Rod Stewart, ya que la estrella del rock internacional deslizó que se acerca el finas de su carrera. Aseguró que los conciertos de 2027 "probablemente serán los últimos".
Tras décadas sobre el escenario, un legendario músico británico le puso fecha de vencimiento a sus shows en vivo.
El mundo de la música se sorprendió con las declaraciones de Rod Stewart, ya que la estrella del rock internacional deslizó que se acerca el finas de su carrera. Aseguró que los conciertos de 2027 "probablemente serán los últimos".
Con una trayectoria impecable y una serie de canciones como himnos lanzó: "Tengo unos 40 conciertos este año, y el año que viene haré una gira por el Reino Unido, y creo que eso será todo".
Si bien habló de su futuro inmediato, Stewart destacó lo que le genera el encuentro con el público: "No hay nada igual. No hay bebida, alcohol ni droga que te dé esa sensación, ver todas esas caras sonrientes ahí fuera... hacer que todos se vayan a casa contentos es un regalo de Dios. Es maravilloso."
La confesión del intérprete de Do Ya Think I'm Sexy? fue en una entrevista en la cadena deportiva británica talkSPORT, que podría ser en 2027, aunque la noticia no fue anunciada oficialmente.
Rod Stewart continúa su gira de despedida "One Last Time" en 2026, con nuevas fechas confirmadas en Estados Unidos y Europa tras el éxito de 2025. La leyenda del rock ofrecerá conciertos destacados, incluyendo una serie de presentaciones en Las Vegas a partir de mayo y una show único en España el 30 de junio en el Roig Arena.