21 de mayo de 2026 Inicio
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Alerta amarilla por frío extremo en Argentina: llega un anticiclón con temperaturas bajo cero

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por bajas temperaturas para varias localidades. Las heladas volverán a ser protagonistas y un nuevo refuerzo de aire frío se mantendrá en el centro del territorio. ¿Vuelven las lluvias o se mantiene la estabilidad?

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En Buenos Aires se registró una mínima de 1 grado en Ciudad Jardin Lomas del Palomar.

En Buenos Aires se registró una mínima de 1 grado en Ciudad Jardin Lomas del Palomar.

Ámbito/Nacho Petunchi

El ingreso de un anticiclón, un sistema de altas presiones, generará mañanas muy frías y heladas durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para varias localidades de Argentina. ¿El frío abre paso a las lluvias?

En CABA se espera una semana con máximas cerca de los 16 grados. 
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Desde Meteored informaron que "este sistema de alta presión abarcará gran parte del territorio nacional hasta el sábado, favoreciendo una marcada estabilidad atmosférica tanto en el centro como en el norte argentino".

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El SMN, por su parte, emitió una alerta meteorológica amarilla por frío extremo para las provincias de Entre Ríos y Misiones, en las localidades de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Guaraní, San Pedro, General Manuel Belgrano y la zona alta de Montecarlo.

Además, en las provincias de Salta y Jujuy rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Principalmente en la zonas de Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques - Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.

En esa línea, desde Meteored añadieron que para el día jueves "el enfriamiento se reflejará especialmente en las temperaturas mínimas, que podrían ubicarse entre 7 y 9 grados por debajo de los valores normales para esta época del año".

Cómo estará el tiempo en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrará un período de alta estabilidad atmosférica durante los próximos cinco días, caracterizado por una probabilidad de precipitaciones del 0% y una nubosidad variable. Las primeras dos jornadas se presentarán con ambiente frío y escasa amplitud térmica; para el jueves 21 se prevé una temperatura máxima de 13° y una mínima de 6° con cielo parcialmente nublado, mientras que el viernes 22 mantendrá la misma máxima de 13° y una mínima de 7°, con una disminución paulatina de las nubes hacia la tarde y vientos predominantes del sector sudoeste.

CABA pronóstico 21-5-26
Pronóstico extendido para CABA.

Pronóstico extendido para CABA.

A partir del sábado 23 se iniciará un paulatino ascenso en las marcas térmicas debido al cambio en la circulación de los vientos. Para ese día se estima una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°, con condiciones de cielo mayormente despejado durante la mañana que mutarán a nubosidad variable hacia la noche. El domingo 24 consolidará esta tendencia de recuperación, con el termómetro oscilando entre los 11° de mínima y los 16° de máxima, acompañados por un cielo algo nublado en la primera mitad del día e incremento moderado de la cobertura nubosa al cierre de la jornada.

Ranking de temperaturas extremas por frío en Argentina

Venado Tuerto Santa Fe 2.5ºC
Santa Rosa La Pampa 2.4ºC
Laboulaye Córdoba 1.9ºC
Río Gallegos Santa Cruz 1.5ºC
Ciudad Jardin Lomas del Palomar Buenos Aires 1.4ºC
Villa Reynolds San Luis 0.9ºC
San Rafael Mendoza 0.8ºC
El Calafate Santa Cruz 0.6ºC
Malargüe Mendoza -2.8ºC
La Quiaca Jujuy -3.2ºC

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