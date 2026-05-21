Final a la vista: figuras de River y Belgrano compartirán una conferencia de prensa

El equipo del "Chacho" Coudet y el conjunto cordobés, dirigido por "El Ruso" Zielinski, definen el certamen en Córdoba, pero antes, la Liga Profesional organizó el ya tradicional encuentro con periodistas del que participarán los capitanes de ambos clubes.

La gran final del Torneo Apertura ya se palpita con fuerza en territorio cordobés, donde este domingo a partir de las 15:30, en el Kempes, rodará la pelota para consagrar al nuevo campeón. Sin embargo, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció que el sábado a las 20:45 habrá una conferencia de prensa que protagonizarán Lucas Martínez Quarta por River y Lucas Zelarayán por Belgrano.

El evento tendrá lugar en el Hotel Quorum de la capital cordobesa y presentará un desafío logístico para el defensor del club de Núñez, que bajará del avión e irá directo hacia el establecimiento, mientras sus compañeros se dirigen al búnker del Holiday Inn tras despegar a las 19 desde Buenos Aires.

La designación de Martínez Quarta como la voz del Millonario responde a su liderazgo construido ante la ausencia de Franco Armani por la lesión que lo dejó afuera de las canchas esta temporada. El marcador central se consolidó como el principal referente del ciclo comandado por Eduardo Coudet, se ganó el respeto del plantel y recuperó el cariño de toda la exigente parcialidad riverplatense.

Por el lado celeste, Zelarayán , que ya era ídolo, se convirtió en el abanderado futbolístico y el jugador más determinante de este gran presente que entusiasma a todo barrio Alberdi. El enganche transmitirá la ilusión de un plantel que pretende hacer historia ante su gente en un partido que paraliza a toda la provincia y que puede consagrar al Pirata por primera vez en su historia, en la primera división.

Zelarayán Lucas "El Chino" Zelarrayán, capitán y figura en Belgrano. Redes sociales

La LPF, con la presentación de los protagonistas juntos ante la prensa, apunta a bajar los decibeles con declaraciones medidas y con muestras de respeto mutuo entre los futbolistas de cara a la definición que paralizará al país el domingo por la tarde en La Docta.

Entradas agotadas en tiempo récord para la gran definición entre River y Belgrano

El pasado miércoles se habilitó la venta de entradas a socios para la gran final del Torneo Apertura y los 50.000 tickets, 25.000 para cada parcialidad, se agotaron en dos horas, cuando desde la plataforma virtual Deportick advirtieron que no quedaba más disponibilidad para ningún sector.

La LPF confirmó la noticia mediante sus redes sociales oficiales y advirtió que esta definición "revolucionó el mercado del fútbol". Los celestes verán el partido desde la Popular Artime, que ocupan siempre que hacen las veces de local en el ex Chateau Carreras, y la Platea Gasparini. En tanto, los fanáticos de River llenarán la Popular Willington y la Platea Ardiles.

Embed ¡Entradas agotadas para la final! La definición entre #River y #Belgrano por el título del #TorneoMercadoLibre 2026 revolucionó el mercado del fútbol: en dos horas se agotaron todas las localidades disponibles pic.twitter.com/m9Z6C9XASA — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 20, 2026

Los hinchas de Belgrano agotaron su tanda de entradas en tan solo 45 minutos. En tanto, los socios de River, que antes debieron entrar a la plataforma RiverID para conseguir un código que les permitiera adquirir un ticket asignado al comprador y sin posibilidades de transferirlo, adquirieron todas las localidades disponibles pasadas las 16.

El día del partido, el ingreso al Mario Alberto Kempes el domingo será únicamente con DNI, por lo que no será válido ningún otro documento ni carnet. La fiebre de un partido histórico ya comenzó a subir y nadie se quiere perder esta final, que va del recuerdo del descenso de River en manos de Belgrano a lo que podría ser el primer campeonato del Pirata en primera división.