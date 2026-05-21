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¿Humor fuera de época? La furia de Rodrigo Lussich contra Adrián Suar y Mario Pergolini

El conductor no dejó pasar un chiste de las figuras de El Trece y el debate siguió en las redes.

Lussich criticó el humor fuera de época de las figuras de El Trece.

Lussich criticó el humor "fuera de época" de las figuras de El Trece.

Imagen con IA/Redes Sociales

Rodrigo Lussich uso la pantalla de Intrusos para hacer un fuerte descargo contra Adrián Suar y Mario Pergolini, luego de que ambos conductores hicieron un chiste desafortunado en vivo: ""El 'muy gay' fue lo que más me jodió".

Un encuentro entre la mediática y la influencer terminó con un gesto que nadie vio venir.
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El momento de humor entre el gerente de programación y el conductor de El Trece, se viralizó en cuestión de horas y generó un repudio general en redes. Todo empezó cuando Suar y Carla Peterson fueron al ciclo Otro día perdido.

Entre risas, el actor y productor de televisión invitó a Pergolini: "Bailemos como si estuviéramos en un boliche gay. Si no se puede hacer humor me voy", y el exconductor de CQC siguió el juego: "Somos muy gay o...".

Entre risas, el actor y productor de televisión invitó a Pergolini: "Bailemos como si estuviéramos en un boliche gay. Si no se puede hacer humor me voy", y el exconductor de CQC siguió el juego: "Somos muy gay o...".

El debate en la mesa de Intrusos fue aumentando la tensión, mientras la mayoría de los panelistas dijeron que Suar y Pergolini como fuera de época, igual que dijeron los usuarios en redes.

"Los traiciona el inconsciente. De alguna manera Suar lo estigmatiza cuando ya lo pone en contexto. El 'muy gay' fue lo que más me jodió. Insisto que no hubo mala leche sino una manera de pensar que te lleva para ese lado por una cuestión de edad", analizó Lussich.

Por su parte, Adrián Pallares fue categórico al sentenciar: "Es humor que atrasa como un montón de humor que hay en la televisión argentina".

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Lussich se aleja del espectáculo

Rodrigo Lussich confesó su deseo de alejarse del periodismo de espectáculos y el chimento, rubro en el que lleva más de dos décadas, para dar un giro en su carrera hacia el humor político o nuevos desafíos. Argumentó que vive un desgaste profundo y que su trabajo con el espectáculo está en su última etapa.

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