Papelón en Avellaneda: Racing empató con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana El equipo de Gustavo Costas no pudo superar al conjunto venezolano, igualó 2-2 luego de un gol insólito de la visita con complicidad del arquero Tagliamonte y no pudo superar la fase de grupos. Por Agregar C5N en









Racing debía ganar para seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Racing quedó eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos, al empatar 2-2 con Caracas de Venezuela en Avellaneda por la quinta fecha del Grupo E. El equipo de Gustavo Costas estaba obligado a ganar para tener alguna chance en la última jornada, sin embargo no pudo vencer al equipo venezolano, que logró igualar tras un blooper del arquero Matías Tagliamonte. De esta manera, la Academia cerró su semestre sin lograr ningún objetivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2057642847143121228&partner=&hide_thread=false Final del partido. pic.twitter.com/yKFjxqVzO1 — Racing Club (@RacingClub) May 22, 2026 El encuentro, a puertas cerradas por una sanción de Conmebol, había arrancado con el pie izquierdo para el local. A los 42 segundos del arranque, y tras un desborde de Robert Hernández, el lateral izquierdo de Racing, Gabriel Rojas, no logró cerrar a tiempo y la metió en su propio arco. Enseguida, el local lo empató: a los cinco minutos, el uruguayo Gastón Martirena igualó el marcador con complicidad del arquero venezolano Frankarlos Benítez.

El correr de los minutos fue todo del local, quien fue a buscar la diferencia y la encontró con un polémico penal sancionado a instancias del VAR, en el cierre del primer tiempo. El goleador Adrián Maravilla Martínez desde los doce pasos no perdonó y el 2-1 era una realidad: el local respiraba.

maravilla martinez caracas Maravilla metió un golazo de penal, alcanzó a los 60 goles con Racing, pero no alcanzó para ganar el partido.

El complemento le guardaba un trago amargo a la Academia. El arquero del local, Matías Tagliamonte, quien había salvado a Racing con dos atajas consecutivas de otro partido, fue el protagonista de un blooper que derivó en el empate de los venezolanos. Tras un córner, la pelota quedó boyando en el travesaño y, al caer, Irving Gudiño fue más vivo que todos y marcó la igualdad. La jugada fue revisada por el VAR ante un posible empujón al reemplazante de Facundo Cambeses, suspendido, pero el árbitro colombiano Jhon Ospina convalidó el tanto. Fue un golpe de KO para el local, quien no pudo lograr la victoria y quedó afuera en plena fase de grupos.