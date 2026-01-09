Liberan presos políticos en Venezuela: quiénes son

El gobierno venezolano anunció el inicio de un proceso de liberación de dirigentes políticos, activistas y ciudadanos extranjeros detenidos por razones políticas. ONG Foro Penal contabilizó 806 presos hasta el 5 de enero de 2026.

Tras la operación militar de las fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela , el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez , anunció la liberación de presos políticos con el fin de "colaborar en el esfuerzo" de la "unión nacional".

Trump anunció la cancelación de la segunda ola de ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos

Jorge Rodríguez , presidente de la Asamblea y asesor estratégico de Nicolás Maduro, anunció la medida tras años de conversaciones secretas al más alto nivel. Sin el pedido formal de Estados Unidos , el funcionario definió el hecho como “ un gesto unilateral para afianzar la paz ” en medio del difícil proceso que atraviesa la política venezolana .

La decisión ocurre en un escenario político renovado tras el ascenso de Delcy Rodríguez al mando ejecutivo. La actual gestión ofrece señales de apertura democrática mientras el país inicia una etapa de transición bajo la mirada de la comunidad internacional. En este contexto, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio , aseguró que el territorio venezolano atraviesa un camino hacia la normalización institucional .

Según informó la ONG Foro Penal registra 806 presos políticos en las cárceles venezolanas hasta el 5 de enero de 2026; entre ellos extranjeros o con doble nacionalidad.

Sin información oficial por parte del gobierno venezolano, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares , confirmó este jueves la identidad de los cinco ciudadanos españoles que han sido liberados en Venezuela y se dispone a regresar al país tras meses de detención.

Liberan a los presos políticos en Venezuela: los 5 periodistas españoles ya están regresando a su país Aymara Alonso, periodista en Venezuela: "Los venezolanos lo sienten como un gran paso hacia el retorno de la democracia" Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/G0McjL662D

Enrique Márquez vuelve a hablar con sus hijos tras estar más de un año en el centro de torturas del Helicoide. Primeros presos políticos liberados en Venezuela pic.twitter.com/SAe2HYwed4

Los liberados son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona, y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, todos bajo asistencia consular en Caracas.

Albares informó que ha podido hablar personalmente con los cinco y que han tenido contacto con sus familias desde la residencia de la embajada española. Está previsto que lleguen a España este viernes, probablemente al mediodía.

"Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela. Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos", tuiteó, por su parte, el presidente de España Pedro Sánchez.

Quiénes son y de qué se los acusa a los argentinos presos en Venezuela

El anuncio realizado este jueves por el gobierno de Venezuela sobre el inicio de un proceso de liberación de presos políticos abrió las expectativas en Argentina por la liberación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

Nahuel Gallo y Germán Giuliani

El caso de Nahuel Gallo

Nahuel Agustín Gallo es gendarme argentino. Fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja, de nacionalidad venezolana, y a su hijo. Según denunció la Cancillería argentina, Gallo fue arrestado sin orden judicial y permaneció incomunicado durante semanas.

El gobierno venezolano lo acusó de integrar un grupo que planeaba acciones terroristas y desestabilizadoras contra el régimen. Argentina rechazó de manera categórica esas imputaciones y denunció la falta de acceso consular y de un proceso judicial transparente.

Gallo se encuentra detenido en el penal de El Rodeo I, bajo control de organismos de inteligencia, una situación que generó reiteradas advertencias de organismos internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos.

Quién es Germán Giuliani

Germán Darío Giuliani es abogado y fue detenido en mayo de 2025, en la previa de las elecciones legislativas y regionales en Venezuela. Las autoridades chavistas lo vincularon con presuntos planes para sabotear los comicios, acusándolo de terrorismo, mercenarismo y narcotráfico.

Su familia denunció que Giuliani había llegado al país por motivos laborales y que las acusaciones carecen de sustento. Desde diciembre de 2025 no existe información oficial clara sobre su paradero ni sobre el estado de su causa judicial, lo que llevó a denunciar una situación de desaparición de hecho y la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva.