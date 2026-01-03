Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles Los ataques en Caracas comenzaron alrededor de las dos de la madrugada. También fue arrestada la esposa del mandatario venezolano, Cilia Flores. Por + Seguir en







Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y la subsiguiente detención de Nicolás Maduro tomó por sorpresa al mundo. Durante las últimas horas trascendieron detalles de cómo fue el arresto del mandatario y su esposa, Cilia Flores.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia Maduro, aseguran que el presidente de Venezuela y su esposa fueron retirados a la fuerza de sus dormitorios a mitad de la noche mientras dormían, por parte de los efectivos estadounidenses.

Concretamente, el operativo militar fue llevado adelante por la fuerza de élite Delta Force del Ejército de Estados Unidos y, pese a los altercados que tuvieron lugar durante las acciones de detención, no hubo que lamentar víctimas.