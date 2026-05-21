21 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

La actividad económica rebotó 3,5% en marzo y revirtió la caída de los primeros dos meses de 2026

En febrero había caído 2,7% y en enero 0,2%. El crecimiento interanual estuvo impulsado por agricultura, ganadería, caza y silvicultura. El salto fue de 5,5% en comparación al mismo mes de 2025, según publicó el Indec este jueves.

Por
La agricultura fue uno de los sectores que impulsó el crecimiento interanual.

La agricultura fue uno de los sectores que impulsó el crecimiento interanual.

Ministerio de Agroindustria de Córdoba

La actividad económico creció 3,5% en marzo y recuperó la caída de los dos primeros meses del año, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos este jueves. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) había caído 2,7% en febrero y 0,2% en enero. En el acumulado del primer trimestre, el EMAE fue 1,7% superior al del mismo período del año pasado.

En abril, los argentinos gastaron más que nunca en courier. 
Te puede interesar:

Cifras récord: las compras de argentinos al exterior crecieron 135,9% en abril

La variación porcentual de marzo respecto a febrero de este año es la más alta desde que Javier Milei asumió la Presidencia, seguida por un salto de 2,5% en julio de 2024.

A nivel interanual, el crecimiento económico pegó un salto de 5,5% respecto a marzo de 2025 gracias, principalmente, al sector "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura". El sector que más creció en el mismo periodo fue "Pesca" (30,9%), seguido de "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" (17,9%) y "Explotación de minas y canteras" (16,3%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2057536922008858821?s=20&partner=&hide_thread=false

Es decir, se expandieron los sectores primarios y extractivos de la economía. La industria manufacturera creció apenas 4,6%, aunque fue el segundo sector que más impulsó el crecimiento interanual del EMAE. Aún así, persiste la disparidad sectorial, que se traslada a la disparidad regional y se refleja en los malos datos de empleo.

Solo "Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria" registró una caída de 1,2% en la comparación interanual y le restó 0,1 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

El superávit comercial de abril alcanzó los u$s2.711 millones, impulsado por las exportaciones

La balanza comercial de Argentina registró en abril de 2026 un superávit de u$s2.711 millones, una cifra récord para este mes. Este resultado positivo, que se extiende por vigésimo noveno mes consecutivo, fue producto de un desempeño excepcional de las exportaciones, que alcanzaron un récord histórico de u$s8.914 millones. El intercambio comercial total del mes ascendió a u$s15.118 millones, lo que representa un incremento del 15,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el motor principal de este crecimiento fue el sector de combustibles y energía, que experimentó un salto del 85,9% interanual, totalizando u$s1.554 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2057174563033633236?s=20&partner=&hide_thread=false

Este incremento estuvo traccionado tanto por el aumento en las cantidades exportadas como por la suba internacional de los precios del petróleo, influenciada por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Asimismo, las manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron un avance sólido del 43,3%, alcanzando su valor más alto desde noviembre de 2012.

En contraste, las importaciones descendieron un 4% anual, situándose en u$s6.204 millones. La caída más pronunciada se observó en el rubro de combustibles y lubricantes, con una retracción del 45,4%, seguida por las piezas y accesorios para bienes de capital, que bajaron un 17,4%. El organismo oficial atribuyó esta baja principalmente a una disminución del 7,7% en las cantidades adquiridas, a pesar de que los precios de los productos importados subieron un 4,1%.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El costo de la construcción aumentó 30,2% con respecto a abril de 2025.

El costo de la construcción saltó 3,1% en abril y acumula una escalada de 10,1% en lo que va del año

La inflación mayorista se disparó al 5,2% en abril.

La inflación mayorista se disparó al 5,2% en abril y acumula una suba del 11,6% en lo que va del año

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES: calendario de pago de este martes 19 de mayo

La canasta de crianza incluye el costo de bienes y servicios y del tiempo de cuidado.

Importante incremento en abril: se necesitan más de $500.000 para criar un bebé

Los salarios registrados perdieron contra la inflación en marzo.

Los salarios registrados subieron un 3% en marzo y volvieron a perder contra la inflación

Datos de la Canasta Básica de abril según el INDEC.

En abril una familia necesitó más de $1.469.768 para no ser pobre

Rating Cero

El misterioso anuncio de una leyenda de la música sacude al mundo entero.

El misterioso anuncio de Rod Stewart que huele a despedida: "Creo que eso será todo"

Carmiña Masi de Gran Hermano.

"Pídanle disculpas a la gente": Carmiña Masi planea demandar a Gran Hermano

Un encuentro entre la mediática y la influencer terminó con un gesto que nadie vio venir.

El insólito encuentro de Marixa Balli con una creadora de contenidos en plena calle: "Se lo regalé"

Fort y su ex pareja Antonelli

La suma millonaria que habría pagado Eduardo Fort tras perder un juicio con su expareja

Ana Rosenfeld y Wanda Nara.

La abogada de Wanda Nara afirmó que Mauro Icardi "quiere la tutela de las nenas con la China Suárez"

Andrea del Boca reingresó al reality.

El histórico acuerdo económico que convenció a Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

últimas noticias

Javier Milei brinda un discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Milei anunció una baja de retenciones para el campo y la industria: "Los impuestos son un robo"

Hace 46 minutos
Eduarda Fátima Bergalli tenía 37 años y era una reconocida anestesista de Esquina, Corrientes. 

Corrientes: encontraron muerta a una anestesista e investigan si fue asesinada

Hace 51 minutos
Santiago Santurio, diputado de La Libertad Avanza.

Pagano denunció al diputado Santurio por enriquecimiento ilícito, tras recibir uno de los créditos del Banco Nación

Hace 1 hora
Luis Caputo celebró el acuerdo en su cuenta de X.

Respaldo clave del FMI: aprobó el acuerdo con Argentina y desembolsará u$s1.000 millones

Hace 1 hora
El misterioso anuncio de una leyenda de la música sacude al mundo entero.

El misterioso anuncio de Rod Stewart que huele a despedida: "Creo que eso será todo"

Hace 1 hora