La actividad económica rebotó 3,5% en marzo y revirtió la caída de los primeros dos meses de 2026

En febrero había caído 2,7% y en enero 0,2%. El crecimiento interanual estuvo impulsado por agricultura, ganadería, caza y silvicultura. El salto fue de 5,5% en comparación al mismo mes de 2025, según publicó el Indec este jueves.

La actividad económico creció 3,5% en marzo y recuperó la caída de los dos primeros meses del año, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos este jueves. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) había caído 2,7% en febrero y 0,2% en enero . En el acumulado del primer trimestre, el EMAE fue 1,7% superior al del mismo período del año pasado.

La variación porcentual de marzo respecto a febrero de este año es la más alta desde que Javier Milei asumió la Presidencia, seguida por un salto de 2,5% en julio de 2024.

A nivel interanual , el crecimiento económico pegó un salto de 5,5% respecto a marzo de 2025 gracias, principalmente, al sector "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura". El sector que más creció en el mismo periodo fue "Pesca" (30,9%), seguido de "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" (17,9%) y "Explotación de minas y canteras" (16,3%).

Es decir, se expandieron los sectores primarios y extractivos de la economía. La industria manufacturera creció apenas 4,6% , aunque fue el segundo sector que más impulsó el crecimiento interanual del EMAE . Aún así, persiste la disparidad sectorial, que se traslada a la disparidad regional y se refleja en los malos datos de empleo.

#DatoINDEC Actividad económica: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue el sector de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en marzo de 2026, seguido de Industria manufacturera y Explotación de minas y canteras. ¿Y el resto? https://t.co/6vNs8jrlA3 pic.twitter.com/xk2Mv9MXPf

Solo "Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria" registró una caída de 1,2% en la comparación interanual y le restó 0,1 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

El superávit comercial de abril alcanzó los u$s2.711 millones, impulsado por las exportaciones

La balanza comercial de Argentina registró en abril de 2026 un superávit de u$s2.711 millones, una cifra récord para este mes. Este resultado positivo, que se extiende por vigésimo noveno mes consecutivo, fue producto de un desempeño excepcional de las exportaciones, que alcanzaron un récord histórico de u$s8.914 millones. El intercambio comercial total del mes ascendió a u$s15.118 millones, lo que representa un incremento del 15,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el motor principal de este crecimiento fue el sector de combustibles y energía, que experimentó un salto del 85,9% interanual, totalizando u$s1.554 millones.

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Comercio exterior de bienes: Combustibles y energía fue el rubro exportador de mayor suba interanual (85,9%) en abril de 2026; y Combustibles y lubricantes, el uso económico que lideró la baja de en las importaciones (-45,4%) https://t.co/q3clTpUM1F pic.twitter.com/ULvsbc4iC6 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 20, 2026

Este incremento estuvo traccionado tanto por el aumento en las cantidades exportadas como por la suba internacional de los precios del petróleo, influenciada por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Asimismo, las manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron un avance sólido del 43,3%, alcanzando su valor más alto desde noviembre de 2012.

En contraste, las importaciones descendieron un 4% anual, situándose en u$s6.204 millones. La caída más pronunciada se observó en el rubro de combustibles y lubricantes, con una retracción del 45,4%, seguida por las piezas y accesorios para bienes de capital, que bajaron un 17,4%. El organismo oficial atribuyó esta baja principalmente a una disminución del 7,7% en las cantidades adquiridas, a pesar de que los precios de los productos importados subieron un 4,1%.