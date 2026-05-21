21 de mayo de 2026 Inicio
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Afirman que el Papa visitaría Uruguay en noviembre y podría incluir a la Argentina en el viaje

Según medios uruguayos, la Iglesia Católica de Montevideo habría confirmado que el Sumo Pontífice llegará al país vecino en la primera quincena de noviembre y tendría pensado extender la gira a nuestro territorio y a Perú.

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León XIV visitaría América Latina este año. 

León XIV visitaría América Latina este año. 

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina cobró fuerza tras que trascendiera en medios uruguayos la posible llegada del sumo pontífice al país vecino para el próximo mes de noviembre. Si bien hay expectativa por un anuncio oficial que todavía no ocurrió, el Santo Padre tendría previsto realizar una gira regional que comenzaría durante la primera quincena en Uruguay del anteúltimo mes del año y podría incluir escalas en nuestro territorio y en Perú.

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Según informó Ambito Uruguay, el viaje del líder de la Iglesia Católica retomaría el contacto con los fieles del Cono Sur después de muchos años sin representación oficial en toda la región. La última vez, el Papa Francisco estuvo en Panamá, en enero de 2019, para presidir la Jornada Mundial de la Juventud.

En lo que respecta a la agenda en el país oriental, la Iglesia Católica de Montevideo informó que la llegada está prevista para los primeros días de noviembre. El intendente de Florida, Carlos Enciso Christiansen, aseguró que fuentes del Vaticano "han dicho que ya está en la agenda de viajes" y agregó que el Papa visitará el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

Embed - Enciso anunció visita del Papa León XIV a Florida

Por su parte, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, había anticipado hace unos días que la llegada del Papa a Uruguay estaba prácticamente confirmada. En la capital uruguaya, se espera que recorra la obra de las hermanas de la Madre Teresa en el barrio Borro, en una estancia que, en total, no superaría los tres días y que incluiría también la ciudad de Salto.

El gran pendiente del Vaticano: una visita al América Latina

El camino hacia este viaje comenzó a gestarse en octubre del año pasado, cuando el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se reunió con León XIV durante su gira europea y le extendió la invitación formal para retomar la agenda que Francisco había planificado originalmente, con varias visitas truncas.

Durante aquel encuentro, ambos conversaron sobre la preocupación por el escenario global, la escalada de la guerra y la búsqueda de la paz frente a los conflictos en Europa del Este y en Medio Oriente. Estos temas se abordarían en el esperado regreso del líder católico a América Latina, quien, tras haber realizado sus primeros viajes internacionales a Líbano y Turquía, había manifestado su deseo de visitar nuestra región.

Antes de su desembarco en Uruguay en noviembre, León XIV tiene en agenda una visita a España, programada entre el 6 y el 12 de junio, donde recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

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