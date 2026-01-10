10 de enero de 2026 Inicio
Venezuela: liberaron a los activistas Virgilio Laverde y Didelis Corredor Acosta

En las últimas horas, la oposición venezolana confirmó que salieron de la cárcel el coordinador juvenil de la plataforma Vente Venezuela y el asistente del periodista y preso político Roland Carreño.

Laverde

Laverde, uno de los liberados.

Desde DDHH Vente Venezuela, confirmaron en sus redes sociales "la excarcelación de Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela en el estado Bolívar secuestrado desde el 15 de agosto del 2024, por funcionarios del CICPC".

En esa línea añadieron que Laverde "nunca debió estar tras las rejas" y que "hoy, tras más de 1 año y 4 meses finalmente podrá reencontrarse con su familia. Seguimos alzando la voz por la libertad de TODOS los presos políticos".

Además, también varios medios venezolanos y desde el Foro Penal confirmaron la "excarcelación de Didelis Raquel Corredor, detenida por motivos políticos desde el 13 de julio de 2023. Corredor, quien se desempeñaba como asistente del periodista Roland Carreño, recuperó su libertad tras más de dos años de reclusión".

Según el Foro Penal estiman que hay cerca de 809 presos políticos en varias cárceles de Venezuela, entre ellos 87 extranjeros, 17 con doble nacionalidad hispanovenezolana.

Virgilio Laverde era coordinador juvenil de la plataforma opositora Vente Venezuela en el estado de Bolívar, y Didelis Raque Corredor Acosta, era ayudante del periodista y preso político Roland Carreño.

Donald Trump anunció la cancelación de la segunda ola de ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de un segundo ataque contra Venezuela luego de la liberación de presos políticos por parte del gobierno. Lo consideró como “un gesto muy importante e inteligente” en “búsqueda de la paz”.

A través de su red social Turth, escribió que, gracias a la colaboración de parte del gobierno de Venezuela, decidió no continuar con la ola de ataques que fue planificada con anterioridad. “Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”, indicó.

Y agregó: “Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”.

“Las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención!”, cerró.

Esto se dio cinco días después de la operación estadounidense en Caracas que terminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo.

