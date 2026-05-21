Insólito: una radio inglesa informó por error la muerte del rey Carlos Desde la emisora redactaron un posteo en redes sociales para pedir disculpas por las molestias ocasionadas. Le atribuyeron el anuncio a un "fallo automático". Por Agregar C5N en









La radio se disculpó en redes sociales. Télam

Una radio del sureste de Inglaterra tuvo que salir a aclarar una insólita confusión luego de informar equivocadamente la muerte del rey Carlos III. Desde la emisora aseguraron que todo se debió a un "fallo automático" y ofrecieron disculpas públicas tanto al monarca como a la audiencia.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, cuando Radio Caroline difundió por error un anuncio sobre el supuesto fallecimiento del soberano británico. Horas después, el director de la estación, Peter Moore, explicó en Facebook que el mensaje “se activó accidentalmente” a raíz de un fallo informático en el estudio principal.

Rey Carlos III El monarca de 75 años asumió al trono después de la muerte de su madre, Isabel II, en 2022. Redes Sociales La radio, ubicada en Essex y fundada en 1964, retiró de su sitio web el programa en el que salió al aire la falsa noticia. Además, emitió mensajes de disculpas en sus redes sociales y durante la programación habitual para reconocer el error.

En su comunicado, Moore destacó además el vínculo histórico de la emisora con la realeza británica. “Radio Caroline tuvo el honor de transmitir el mensaje navideño de Su Majestad la reina Isabel II y actualmente también el del rey. Esperamos continuar haciéndolo por muchos años”, expresó.

La confusión se produjo mientras el rey Carlos III realizaba una visita oficial a Irlanda del Norte. El rey, de 77 años, continúa bajo un tratamiento contra el cáncer, enfermedad que hizo pública en febrero de 2024, aunque nunca se detalló qué tipo de diagnóstico recibió.