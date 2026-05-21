22 de mayo de 2026 Inicio
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Entidades del campo celebraron la baja de retenciones anunciada por Javier Milei

La Bolsa de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera respaldaron el rumbo económico del Gobierno y pidieron profundizar las reformas para mejorar la competitividad del sector.

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La Bolsa de Cereales y la CIARA respaldaron la medida del Gobierno.

La Bolsa de Cereales y la CIARA respaldaron la medida del Gobierno.

La Bolsa de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) celebraron este jueves el anuncio del presidente Javier Milei sobre una nueva baja de retenciones para el sector agropecuario. Los referentes sectoriales expresaron su respaldo a la medida, presentada durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales en la Ciudad de Buenos Aires, y coincidieron en la necesidad de fortalecer la producción.

Javier Milei brindó un discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
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El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, destacó el proceso de estabilización macroeconómica y remarcó que la previsibilidad resulta clave para impulsar la inversión. El directivo valoró de forma positiva las decisiones oficiales orientadas a mejorar el funcionamiento de los mercados y reducir restricciones.

En su discurso oficial, Marra sostuvo que el agro volvió a mostrar capacidad de respuesta con una campaña agrícola récord y aseguró que el sector tiene un rol central en el desarrollo económico del país. Sin embargo, el dirigente advirtió que la carga tributaria sigue alta y que las retenciones condicionan la competitividad.

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Ante este panorama, el titular de la entidad respaldó la decisión del Gobierno de avanzar en una reducción de la presión fiscal. De todos modos, el dirigente consideró que el beneficio para los productores requiere el esfuerzo conjunto de los diferentes niveles del Estado y señaló: "Resulta indispensable que provincias y municipios acompañen ese proceso mediante una revisión de las cargas tributarias".

CIARA respaldó la reducción de los derechos de exportación

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) celebró la continuidad de la baja de derechos de exportación para trigo y cebada. A través de un comunicado oficial en redes sociales, la entidad destacó especialmente la reducción prevista sobre el complejo de la soja.

En el documento difundido, la cámara industrial expresó: "Celebramos la decisión de seguir con la baja de derechos de exportación en trigo y cebada y, en especial, en las bajas sobre la soja". Los representantes de la cadena aceitera se pusieron a disposición de las autoridades para coordinar la implementación de la medida.

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Al respecto, los empresarios agregaron en el texto: "Colaboraremos con el Ministerio de Economía para buscar la forma más adecuada para que no genere efectos negativos en la comercialización". De forma paralela, el sector agrario ponderó la agenda internacional del Poder Ejecutivo por las negociaciones de bloques comerciales y la apertura de nuevos mercados en Asia.

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