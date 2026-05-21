Sabrina Rojas liquidó a Wanda Nara tras los Martín Fierro: "Le falta mucho recorrido"

La conductora interina de SQP apuntó contra la posible postulación de su colega para conducir la gala de APTRA y advirtió que "es muy nueva" para lograr un galardón con tan poca carrera en la conducción.

Sabrina le tiró un palito a Wanda por los rumores sobre la conducción de los Martín Fierro.

La obtención del Martín Fierro como mejor conductora por parte de Wanda Nara desató un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo. Luego de las críticas cruzadas de diversas figuras, Sabrina Rojas aprovechó su espacio en la pantalla chica para manifestar su descontento con el veredicto del jurado y afirmó: "Le falta mucho recorrido".

Al frente del ciclo SQP debido a la ausencia de Yanina Latorre, Rojas analizó junto al panel las filosas declaraciones de Teté Coustarot al respecto y, al referirse a la experimentada entrevistada, Rojas señaló que "Teté es una conductora con una escuelita de hace muchos años, entonces de repente ve todo esto y se indigna".

Aunque la ex de Luciano Castro intentó mantener la cautela al principio del debate, sus palabras subieron de tono al correr los minutos. "Yo creo que Wanda lo hace bien. A mí me gusta como conductora, pero siento que es muy nueva para recibir un Martín Fierro", remarcó la modelo.

TETÉ COUSTAROT INDIGNADA CON WANDA NARA: "Ojalá que se forme, que aprenda. Le deseo lo mejor" "Estaba segura que lo ganaba Georgina" "Guido sí es un laburante de verdad" #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/wXgElpUN3T

En ese sentido, la conductora trazó una comparación con otras figuras del medio que todavía aguardan un reconocimiento de APTRA. "Si hay una Georgina Barbarossa que conduce hace 27 años y no tuvo un Martín Fierro como conductora, hay que esperar un poco más", reflexionó para argumentar su postura.

Lejos de calmar las aguas, Rojas recordó los rumores sobre la posibilidad de que Wanda asuma la conducción de la próxima gala de los Martín Fierro. Frente a esta situación, expresó su temor y fue categórica: "¡No le va a ir nadie! A Wanda le falta mucho recorrido", sentenció.

Cómo fue la votación de APTRA que consagró a Wanda

Tal lo informó Marcela Tauro en Intrusos, el detrás de escena de la elección arrojó números que exponen una fuerte paridad. "Me dicen que Wanda ganó por dos votos", reveló la panelista de América TV, y desarticuló las versiones sobre un triunfo holgado de la mediática en la terna.

La periodista brindó datos precisos sobre la votación que consagró a la conductora de MasterChef Celebrity frente a sus competidoras. "Wanda estuvo dos puntos arriba. 26 votos para Wanda y 24, Moria. El resto se lo repartieron entre las demás integrantes de la terna", detalló Tauro al aire.