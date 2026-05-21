Tras el episodio en la Patagonia, volvieron a internar al chef Christian Petersen

El chef Christian Petersen fue internado nuevamente este miércoles, cuatro meses después de recibir el alta por la crisis que sufrió mientras realizaba una travesía de montaña en la Patagonia. Según informó Pilar Smith en LAM, el cocinero ingresó al Hospital Alemán con un cuadro de alucinaciones y, tras ser estabilizado, fue trasladado a un pabellón psiquiátrico.
La panelista narró que el chef llegó al sanatorio acompañado de su esposa. "Habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado al pabellón de psiquiatría", aseguró. "Aparentemente llegó en medio de un brote con estas alucinaciones y lograron estabilizarlo", detalló.
Si bien aún no hay un parte médico oficial sobre la salud de Petersen, se espera que en las próximas horas se conozcan detalles de lo ocurrido y cómo sigue su salud.
Cómo fue la última internación de Christian Petersen
En diciembre de 2025, Christian estuvo 26 días internado en terapia intensiva tras sufrir una descompensación mientras escalaba el volcán Lanín junto a otras personas. Según se informó en aquel momento, el delicado cuadro de salud se habría producido por una falla multiorgánica.
Durante ese período hubo varias especulaciones. Tras salir del hospital, Petersen manifestó que, durante el ascenso, comenzó a sentirse mal y que necesitaba bajar. Sin embargo, el guía lo convenció de seguir escalando hasta la base. Una vez allí, la ansiedad y la falta de aire derivaron en un ataque de pánico y una sensación de claustrofobia.
"Me agarró un 'me quiero bajar ya'. Por suerte, el grupo me comprendió. Había una azafata de Aerolíneas Argentinas, Julieta, que me calmó. Quizás me puse demasiado al límite, quizás no me escuché", dijo el chef, quien aseguró haber aprendido de esa experiencia extrema y hoy recomienda realizarse chequeos médicos antes de enfrentar estos desafíos.