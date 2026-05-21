Tras el episodio en la Patagonia, volvieron a internar al chef Christian Petersen Es la segunda vez en el año que el chef de 56 años es internado. Había recibido el alta hace cuatro meses, luego de la crisis que sufrió mientras realizaba una travesía de montaña. Agregar C5N en









Petersen está internado en el Hospital Alemán. Instagram: chrispetersen

El chef Christian Petersen fue internado nuevamente este miércoles, cuatro meses después de recibir el alta por la crisis que sufrió mientras realizaba una travesía de montaña en la Patagonia. Según informó Pilar Smith en LAM, el cocinero ingresó al Hospital Alemán con un cuadro de alucinaciones y, tras ser estabilizado, fue trasladado a un pabellón psiquiátrico.

La panelista narró que el chef llegó al sanatorio acompañado de su esposa. "Habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado al pabellón de psiquiatría", aseguró. "Aparentemente llegó en medio de un brote con estas alucinaciones y lograron estabilizarlo", detalló.

Christian Petersen @chrispetersenok Si bien aún no hay un parte médico oficial sobre la salud de Petersen, se espera que en las próximas horas se conozcan detalles de lo ocurrido y cómo sigue su salud.

Cómo fue la última internación de Christian Petersen En diciembre de 2025, Christian estuvo 26 días internado en terapia intensiva tras sufrir una descompensación mientras escalaba el volcán Lanín junto a otras personas. Según se informó en aquel momento, el delicado cuadro de salud se habría producido por una falla multiorgánica.

Durante ese período hubo varias especulaciones. Tras salir del hospital, Petersen manifestó que, durante el ascenso, comenzó a sentirse mal y que necesitaba bajar. Sin embargo, el guía lo convenció de seguir escalando hasta la base. Una vez allí, la ansiedad y la falta de aire derivaron en un ataque de pánico y una sensación de claustrofobia.